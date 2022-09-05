هنا.. رابِط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي ،كما أوضحت وزارة التعليم مؤخراً عن كافة الإجراءات الخاصة بالنتائج المرحلة الثانية وبداية التسجيل للمرحلة الثالثة وفق الإجراءات والشروط الموضحة ،كذلك مراجعة الطلبات بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع على مفاتيح التنسيق الخاص بالمراحل المتعددة.

درجات التنسيق للمرحلة الثالثة 2022

لكل طالب حصل على إجمالي مائتين وخمسة وخمسة وخمسة وخمسين درجة البكالوريا أي ما يعادل خمسين بالمائة، له الحق فِيْ تنفِيْذ كافة الإجراءات الأساسية للالتحاق بالدورة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني، مع الالتزام بتوفِيْر كل ذلك. البيانات بأقصى قدر من الدقة بحيث يتم ترشيح الطالب للجامعة المناسبة حسب الشواغر المتوفرة فِيْ كل جامعة وحسب عدد الطلاب المطلوب.

كيفِيْة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

وصرح رئيس القطاع بوزارة التربية والتعليم أن التسجيل سيتم إلكترونيا، لكونه ضروريا للالتزام بخطوات تسجيل الرغبات المرحَلْة الثالثة 2022 والتي يجب استكَمْالها وتنفِيْذها بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق. ومن أهمها ما يلي:

الخطوة الأولى هِيْ الزيارةالموقع الرسمي للتنسيق من خلال الرَابِطْ المباشر الخاص بك.

من الضروري ملء البيانات فِيْ القسم المخصص لذلك وملء الحقول بدقة.

يرجى التحقق من كلمة المرور الخاصة بك قبل تقديم نموذج البيانات.

ابدأ التسجيل للحصول على رغبات فِيْ الصفحة التالية.

عدد الأمنيات يجب أن يملأ وهُو خمسة وسبعون أمنية.

من المهم إكَمْال تسجيل رغباتك بدقة وة رغباتك قبل النقر فوق زر التأكيد.

من الضروري لجميع الطلاب قراءة التعليمات المختلفة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق.

تابعوا الموقع الالكتروني لمكتب التنسيق حتى ظهُور النتيجة.

عدد طلاب الحلقة الثالثة 2022

وقد يصل عدد الطلاب المتقدمين للقسم العلمي إلى سبعة وثلاثين ألف طالب فِيْ الفترة المقبلة، بينما يصل عدد طلاب القسم الأدبي للمرحَلْة الثالثة إلى تسعة وعشرين طالبًا.

هنا.. رابِط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الرسمي بالإضافة الى التأكيد على دقة النتائج وصحتها وإجراء كافة البيانات وفق الدقة والشفافية خلال عملية التصحيح وإجراء الاختبارات وتعاون كافة أجهزة الدولة من أجل التسهيل.