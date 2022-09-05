رابِط منصة مدرستي.. كيفية تحضير الدروس للمعلمين والمعلمات والطلبة 1444 ،تقوم وزارة التعليم السعودية بشكل مستمر على تطوير خدماتها التعليمية بما يهدف مصلحة سير العملية التعليمية في ظل الظروف الطارئة التي تحدث في البلاد ،بالإضافة الى توفيرها لخدمات خاصة بالمعلمين وسهولة تحضير الدروس بشكل إلكتروني وتقييم الطلاب على التكليفات والواجبات البيتية.

منصة مدرستي 1444

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لزيادة كفاءة التعليم، وتتيح المنصة للطلاب التفاعل مع أقرانهم والمدرسين والمشاركة من خلال منتديات المناقشة، اطلع على تقارير الإنجازات الخاصة بك، وتحقق من توزيع الدرجات لمتطلبات الدورات الدراسية العامة والامتحانات، وحدد الأوقات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المدرسين.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

أوضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الدخول لجميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع الخطوات التالية:

اذهب الى الرَابِطْ منصة مدرستي

بعد ذلك، حدد نوع الإدخال، سواء كان طالبًا أو مدرسًا.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل جميع البيانات الأخرى المطلوبة من قبل النظام الأساسي لتنجح عملية التسجيل.

إرفاق جميع المستندات والأوراق اللازمة فِيْ الحقول المخصصة.

التحقق الكامل من البيانات والمعلومات المدخلة من خلال المنصة لقبولها والاستفادة من خدماتها.

انقر فوق تسجيل الدخول.

فِيْ النهاية ستصلك رسالة عن عملية التسجيل الناجحة على المنصة وفتح جميع الخدمات للمستفِيْدين.

كيفية تحضير الدروس على منصة مدرستي

حيث أعلنت منصة مدرستي عن إمكانية إعداد الدروس إلكترونيًا للمعلمين، فمن الممكن الدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول وإعداد الدروس إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية :

يجب أن تكون مسجلا على منصة مدرستي

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط على العودة للدراسة

اختر جدول الدورة وحدد الفصل.

اختر تكوين الدرس الآن.

حدد نوع الدرس وانقر فوق “التالي”.

اكتب كل المعلومات من الدرس.

رابِط منصة مدرستي.. كيفية تحضير الدروس للمعلمين والمعلمات والطلبة 1444 كما وتوضح الوزارة بشكل متتابع مع المدارس عن كافة التطورات في العملية التعليمية وألية الدراسة والتحضير للعام الدراسي الجديد وإلتحاق الطالب الى صفحة الصف الخاصة به.