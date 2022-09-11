رابِط موقع التنسيق الالكتروني 2022 الإستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة ،كما أعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم المصرية برئاسة الدكتور رضا حجاوي عن إغلاق الموقع الخاص بالتنسيق للمرحلة الثالثة للطلبة وذلك على أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة ،مثل ما حدث في المرحلة الأولى والثانية والخاص بالتخصصات العلمية والأدبية والفنية.

رابط موقع التنسيق الالكتروني 2022

تزداد معدلات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور فِيْ رَابِطْ موقع التنسيق الإلكتروني، ويبدأ التسجيل الإلكتروني للتنسيق من خلال رَابِطْ محدد 2022 مباشرة عبر رَابِطْ تسجيل الأمنيات، وتم إغلاق الموقع للتنسيق للمرحَلْة الثالثة 2022، و ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة كَمْا كان فِيْ تنسيق المرحَلْة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات 2022.

رابط تنسيق الموقع

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويختار الطالب نتائج التنسيق ويدخل البيانات المطلوبة وهِيْ الشهادة الثانوية، عدد المقعد، كلمة المرور. والحكومة التي ينتمي إليها الطالب يتبع الطلاب بضع خطوات للدخول إلى موقع التنسيق من خلال الخطوات التالية:

الدخول فِيْ موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار نتائج التنسيق.

يكتب الطالب رقم المقعد المسجل على الشهادة وكلمة المرور.

ستظهر نتائج الرغبات التي أدخلتها مسبقًا.

اطبع ورقة أمنيات لإرسالها إلى الجامعة.

من جهته قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس للاطلاع على سير العمل التنسيقي للمرحَلْة الثالثة يرافقه السيد عطا رئيس مجلس ادارة الجامعة. قطاع التعليم والمشرف على عمل مكتب التنسيق بالوزارة وخالد عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة والسيد سيفوري مدير تنسيق الشهادات المعادلة ومسؤولو مكتب التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد أن أنهى عاشور جولته طمأن النظام الإلكتروني والرَابِطْ بموقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة الأعمال التنسيقية للمرحَلْة الثالثة 2022، مشيداً بالجهُود التي يبذلها القائمون على مكتب التنسيق فِيْ الإجابة على جميع الأسئلة. من الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل العقبات التي قد يواجهها الطلاب وة الواجبات. كان الطلاب حريصين جدًا على تجنب الأخطاء، وذلك لاستكَمْال قيدهم فِيْ الكليات والمعاهد المصرية للعام الجديد. كَمْا ثمن الوزير الغرف المخصصة لادارة التنسيق وكذلك استقبال الطلاب لتنسيق المرحَلْة الثالثة 2022، وضخامة الجهد والعمل الذي قام به جميع العاملين بالتنسيق، لتقديم القدرات اللازمة على جميع المستويات لظهُور مكتب التنسيق بشكل صحيح ولصالح الموظفِيْن والطلاب المترددين.

رابِط موقع التنسيق الالكتروني 2022 الإستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة كما وفرت بعض الجامعات والكليات خدمة الصفحات الإلكترونية التي تتيح للطلبة بالإطلاع على التسهيلات والمنح التي تقدمها المؤسسة بالإضافة الى ألية الالتحاق بالكليات المهنية.