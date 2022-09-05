رابِط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول وزارة التربية والتعليم العراقية بالخطوات ،كما أعلنت الوزارة في الايام الماضية عن النتائج الحقيقية للصف السادس في الدور الأول في عدد من محافظات العراق ،كما أشاد المسؤولين بالشكر لكافة أجهزة الدولة للتسهيلات التي قدمت خلال إجراء عمليات تقديم الاختبارات والتصحيح بكل دقة وشفافية كما لم تعلن النتائج بشكل كامل لجميع المحافظات.

رابط التحقق من نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

أثيرت شكوك حول ارتباط الاطلاع على نتائج الفصل الإعدادي السادس 2022 بالدور الأول، وهذا من الطلاب بعد إجراء امتحاناتهم، كل طالب على حدة.

وذلك لعدم إلزام الطالب بالذهاب إلى المؤسسات التعليمية أو المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، حيث أن الوزارة أوضحت الموقف من الامتحانات، ووجهت الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق أو القلق. معدلات النجاح العالية.

كيفِيْة التحقق من نتائج الصف السادس الثانوي الدور الاول 2022

وقد تم بالفعل تفعيل رَابِطْ النتائج للطلاب والطالبات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كَمْا تم الإعلان عن نتائج جميع طلاب الصف السادس الثانوي والامتحانات خلال الأيام الماضية. للصف السادس من المرحَلْة الثانوية اقيمت مؤخرا فِيْ العراق، واستغرقت حوالي خمسة عشرة ايام عندما بدأت اختبارات تلك المرحَلْة، ابتداء من 20 تموز، واستمرت حتى صباح 9 آب.

خطوات الاطلاع على نتائج الصف السادس الثانوي

يبحث العديد من طلاب الصف السادس من جميع محافظات العراق عن معلومات حول النتائج التي سيتم نشرها، على النحو التالي:

افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم اختر الأيقونة للتحقق من نتائج الصف السادس الثانوي.

ثم يتم تحديد الجولة الأولى.

ثم اكتب الاسم الكامل للطالب فِيْ الفراغ المخصص له.

بعد ذلك، يتم كتابة رقم امتحان كل طالب فِيْ الأيقونة المخصصة لكل منهم.

ثم سجل اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أخيرًا، انقر فوق رمز الاستعلام واعرض النتائج.

ثم ستظهر النتيجة أمامك.

يمكنك طباعة بيان نجاح الطالب حتى تتمكن من إرساله كوثيقة نجاح رسمية.

رابِط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول وزارة التربية والتعليم العراقية بالخطوات كذلك أوضحت الوزارة عن عدم التعامل مع الراوبط الوهمية التي يتداولها البعض على السوشيال ميديا والتعامل مع البيانات والقرارات التي تصدرها الوزارة بشكل رسمي.