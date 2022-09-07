رابِط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وخطوات استخراج النتيجة ،أعلنت وبشكل رسمي الأزهرية عن البدء بعمليات التصحيح بعد الانتهاء مع تقديم الأختبارات كما وصرح بعض المسؤولين بأن عمليات التدقيق ورصد الدرجات تحدث بشكل دقيق وشفاف ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن النتائج قبل اليوم ال10 من شهر سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة ثانوية الأزهر، جولة الإعادة 2022، موقع الأزهر

بلغ عدد طلاب المرحَلْة الثانية من ثانوية الأزهر 61279 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات مصر، حيث كانت نسبة نجاح الدورة الأولى عالية جدًا عما كانت عليه فِيْ السنوات الأخيرة، وأعلن قطاع الأزهر عن النتائج. من المرحَلْة الثانية من الثانوية الأزهرية سيتم رفعها إلى بوابة الازهر الشريف الالكترونيةهذا ليسهل على الطلاب الالتقاء والاختلاط، ومن المتوقع أن يكون معدل نجاح الجولة الثانية مرتفعًا جدًا مقارنة بالسنوات الأخرى، ويجب على جميع الطلاب انتظار إعلان النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات استخراج نتيجة ثانوية الأزهر الدور الثاني 2022

منذ الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني والصف السادس بمدرسة الأزهر الابتدائية بالدور الثاني، وينتظر جميع طلاب ثانوية الأزهر إعلان نتيجة ثانوية الأزهر، الجولة الثانية التي كان من المتوقع الإعلان عنها وتحميلها على المواقع الرسمية، وطريقة استخلاص النتيجة هِيْ:

اذهب أولاً إلى موقع بوابة الأزهر.

ثم الضغط على ايقونة الشهادة الثانوية الناتجة عن الجولة الثانية.

أدخل اسم الطالب ورقم المقعد.

ثم انقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح، سيتم تحميل النتيجة على بوابة الأزهر.

موعد إعلان نتائج ثانوية الأزهر الدور الثاني 2022

وحتى الآن، لم يتم تحديد المَوعِد الرسمي لإعلان نتائج ثانوية الأزهر للدور الثاني، لكن جميع المؤشرات الأولية تؤكد أن النتيجة ستعلن قبل 10 سبتمبر 2022.