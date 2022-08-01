راتب الضمان المطور 1444 والحد الأقصى للزيادة

راتب المروج يضمن 1444 و الزيادة القصوى .. اتجه كثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى البحث عن مقدار الراتب المخصص للضمان المطوَّر، على الأكثر، بعد الزيادة الأخيرة التي أضافها خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمعرفة و يقيس كل منهم مقدار الدعم الذي يقدمه الضمان حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأحد برامج وأنواع الدعم المقدم من الحكومة.

راتب المروج يضمن 1444 و الزيادة القصوى

أكد خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الضمان الاجتماعي متطور، وستتم زيادة حساب المواطن، حيث ستساعد الزيادات البالغة 2 مليار دولار على خفض تكلفة المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تطوير الحد الأقصى للراتب فِيْ الضمان الاجتماعي إذا كنت تتساءل عن أجر الضمان الاجتماعي المطوَّر للحد الأقصى، فإن الفرد الذي يزيد عمره عن 30 عامًا يحصل على 1100 ريال سعودي، ولأسرة مكونة من شخصين 2750 ريالًا. بالإضافة إلى عائلة مكونة من ثلاثة 3240 ريال سعودي. المجموعة المكونة من أربعة أشخاص 3710 ريال سعودي. ويتقاضون من عائلته المكونة من خمسة أفراد 4،280 ريال سعودي.

بشرط استيفاء جميعهم للشُروطْ التي يجب استيفاؤها للتسجيل فِيْ برامج الضمان الاجتماعي المطورة.

خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور

بالنسبة للخطوات التي يجب اتباعها للتقدم للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، عليك فقط أن يكون هاتفك المحمول بين يديك

والوصول إلى الإنترنت للموقع. وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية.

يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ الحقول الموجودة أمامك.

وبعد الدخول مباشرة ستجد أمامك بعض الخدمات الرجاء اختيار الضمان الاجتماعي المطور.

بعد التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور ستظهر لك نافذة لتسجيل جميع البيانات المطلوبة منك فِيْه.

ثم قم بإنهاء التسجيل بحفظ واستكَمْال التسجيل، وبعد ذلك يقوم مسؤولو الوزارة بة بياناتك والاتصال بها.

إذا كنت تريد معرفة النسبة المئوية لزيادة الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها أو المبلغ الذي تم إنفاقه لعائلتك، فما عليك سوى اتباع الخطوات اللازمة للتعرف على الزيادة الجديدة.