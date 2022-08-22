كَمْ راتب جندي فِيْ مكافحة المخدرات مع البدلات 1444 والشُروطْ اللازمة للتقديم، يرغب العديد من الأفراد في المملكة السعودية الانضمام الى البرنامج الخاص بهيشئة مكافة المخدرات، وذلك بعد فتح باب التسجيل من قبل الهِيْئة العامة لمكافحة المخدرات لمن يريد الالتحاق بالهيئة وذلك وفق شروط محددة ، مما كثرت عمليات البحث لتعرف على راتب جندي فِيْ مكافحة المخدرات في السعودية

كَمْ هُو راتب جندي فِيْ مكافحة المخدرات

يتساءل الكثير من الناس عن رواتب مكافحة المخدرات، ونشرحها لك على سلم راتبك من خلال ما يلي

ما هُو الارتفاع المطلوب فِيْ مكافحة المخدرات

الطول المطلوب للتسجيل لدى هِيْئة مكافحة المخدرات لا يقل عن 168 سم للرجال ولا يقل عن 160 سم للسيدات اعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن فتح باب التقديم لمن تنطبق عليهم شُروطْ الحصول على الحصول على درجتي الدبلوم والبكالوريوس للحصول على رتبة رقيب أول وجندي وعريف وجندي، ويكون ذلك فِيْ جميع مناطق المملكة ويكون التقديم إلكترونيًا.

شُروطْ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ مكافحة المخدرات

هناك عدة شُروطْ محددة من هِيْئة مكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية، يجب على المتقدمين استيفاؤها حتى يتم قبولهم. الشُروطْ اللازمة للتسجيل مفصلة أدناه وهِيْ كالتالي

أولاً يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة. يجب أن يكون الأب والأم سعوديا ونشأوا فِيْ المملكة، باستثناء من نشأوا خارج المملكة مع والدهم أثناء تقديم الخدمة للبلاد.

السيرة الذاتية الجيدة وحسن السلوك للمتقدم.

عدم وجود أي تعيين سابق لمقدم الطلب فِيْ أي منصب عسكري.

لا يمكن لمن انتهت خدمته العسكرية من أي كلية أو حتى منشأة عسكرية التسجيل.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز اختبارات القبول.

الاتساق فِيْ الطول مع الوزن.

صلاحية الدرجة العلمية مع الفني حتى الحصول على الترقية المناسبة.

قم بتعبئة نموذج الطلب بدقة مع التأكد من جميع البيانات المدخلة.

خلو ملف مقدم الطلب من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

تاريخ التسجيل لوَظْائِفْ مكافحة المخدرات

أعلنت هِيْئة مكافحة المخدرات عن الوَظْائِفْ الجديدة، وفتح باب الدخول والتسجيل بالهِيْئة، ابتداء من صباح الاثنين 22 أغسطس، الموافق 24 أغسطس، وفق تعليمات محددة من الوزارة، والتسجيل. ينتهِيْ. فِيْ الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الموافق 27 محرم.

هناك اختلاف كبير في رواتب جنود مكافحة المخدرات في المملكة السعودية، وذلك حسب البدلات والعلاوات، حيث يتراوح راتب الجندي الاساسي للدرجة الأولى حوالي 3200 ريال سعودي فقط