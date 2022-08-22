كَمْ راتب جندي مكافحة المخدرات 1444 رَابِطْ تقديم مكافحة المخدرات للرجال، أعلنت وزارة الداخلية السعودية الفترة الأخيرة عن حاجتها لجنود مكافحة المخدرات لعام 1444، وقد رَابِطْ تقديم مكافحة المخدرات للرجال، حيث وضعت بعض الشروط اللازم توافرها للمتقدمين ، مما كثرت عمليات البحث من قبل المهتمين الى التساؤل حول راتب جندي مكافحة المخدرات.

كَمْ هُو راتب جندي مكافحة المخدرات

تأسست المديرية العامة لمكافحة المخدرات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منذ عام 1960، حيث تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. يمكن لأي شخص يتاجر بها أو يبيعها مع القبض على مهربي المخدرات والمروجين والمتعاطين وجميع مواطني المملكة اكتشف كَمْ هُو راتب جندي فِيْ مكافحة المخدرات مع المكافآت وفِيْ الفقرة التالية من هذه المقالة

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بدرجة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال من خلال منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP – مكافحة المخدرات (Mokafha_SA) 18 أغسطس 2022

كَمْ هُو راتب مكافحة المخدرات 1444

إضافة إلى ذلك، حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات راتب جندي يختلف من جندي آخر حسب الرتبة، حيث يتقاضى جندي الصف الأول 3220 ريالًا سعوديًا، والصف الثاني حوالي 3350 ريالًا سعوديًا، وجندي من الدرجة الثالثة. يتقاضى 3480 ريالا لجندي الصف الرابع يتقاضى 3610 ريالا والخامس 3740 ريالا وعسكري الصف السادس براتب 3870 ريالا.



وكذلك فِيْ إطار تحفِيْز ورعاية جنود المملكة العربية السَعُودِيْة. حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تكليفات الجيش وكانت على النحو التالي

رَابِطْ تقديم مراقبة المخدرات

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انقر فوق قسم الوَظْائِفْ المتاحة

ثم يختار مباشرة وظيفة الجندي فِيْ مكافحة المخدرات.

اقبل شُروطْ وأحكام الموقع، ثم انقر على زر إرسال الطلب.

يجب إدخال جميع المعلومات الشخصية بشكل صحيح وفِيْ المكان المخصص رقم التعريف، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، تحديد الحالة الاجتماعية، كتابة رقم تعريف الأب، إدخال رقم العمل،

ثم انقر فوق “موافق”.

افتح نموذج الوظيفة.

أدخل البيانات المطلوبة

ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق حفظ.

يجب عليك إدخال الشهادة التي لديك والتي تثبت تخصصك.

ثم انقر فوق عرض البيانات.

تحقق من صحة البيانات واضغط على حفظ لفتح صفحة الشحن.

أخيرًا، انقر فوق تأكيد الطلب.