راتب خيالي.. “دبابة” نيجيريا تقترب من الفِيْحاء

وتواصل إدارة نادي الفِيْحاء السعي للحصول على دعم الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

افتتح الفِيْحاء مبارياته فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن ضد نظيره داماك، اليوم الخميس، فِيْ اليوم الأول للمسابقة.

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وأكدت صحيفة الرياضية اليومية، أن نادي الفِيْحاء أنهى اتفاقه الرسمي مع الدولي النيجيري الدولي أنطوني نواكيمي لاعب طرابزون التركي السابق، بصفقة انتقال مجانية، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن نادي الفِيْحاء سيمنح نواكيم 9 ملايين و 350 ألف ريال سنويا.

وفاز الفِيْحاء الموسم الماضي بكأس خادم الحرمين الشريفِيْن وحصل على مكانه فِيْ دوري أبطال آسيا.

وتأمل كتيبة المدرب فوك رازوفِيْتش فِيْ مواصلة مسيرة النجاح على المستوى المحلي والقاري، بالتزامن مع مشاركتها التاريخية فِيْ بطولة آسيا.

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