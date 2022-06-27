راتب خيالي لريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد ..تعرف عليه

في الساعات الماضية توصل النادي الأهلي لاتفاق نصف نهائي مع البرتغالي ريكاردو سواريس المدرب الحالي جيل فينسنتي لتولي المهمة الفنية للعبقرية الحمراء خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي أنهى عقده. . بالاتفاق المتبادل مع الأحمر.

وأكدت معلومات صحفية أن ريكاردو سواريس، مدرب جيل فيسنتي البرتغالي، سيعقد جلسة اليوم لإنهاء علاقته بالأخير، للوصول إلى القاهرة يوم الأربعاء، ثم متابعة المارد الأحمر في مباراة سموحة دي أليخاندريا في رئاسة الوزراء المصري. الدوري.

تمكن ريكاردو سواريس من قيادة جيل فيسنتي للمركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي سيحصل على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، بشرط توقيع عقد لمدة عامين.

وفي سياق متصل، فاز فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأحمر وطاهر محمد طاهر الأهداف وحسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة والنصف في القاهرة.