رست أول سفِيْنة غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب منها منذ أسبوعين فِيْ ميناء طرطوس السوري، اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر ملاحية.

أبحرت السفِيْنة التي ترفع علم سيراليون، رازوني، من ميناء أوديسا الأوكراني فِيْ 1 أغسطس، بموجب اتفاق مضني، لكنها لم تفرغ حمولتها فِيْ لبنان كَمْا كان مخططًا لها.

لم يكن موقعه واضحًا فِيْ الأيام الأخيرة لأنه أبقى جهاز الإرسال والاستقبال مغلقًا.

فِيْ 10 آب، أُلغي عقد بيع شحنة الحبوب هذه بسبب التأخير فِيْ تسليمها إلَّى لبنان.

أعلنت السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت، الاثنين، أن أول سفِيْنة حبوب تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق خلال الحرب أعادت بيع حمولتها عدة مرات، ولا توجد الآن معلومات عَنّْ موقعها أو وجهتها.

وأضافت أن رازوني، وهِيْ أول سفِيْنة تغادر أوكرانيا بموجب الاتفاقية، نجحت فِيْ اجتياز التفتيش فِيْ اسطنبول قبل الإبحار إلَّى وجهتها.

“ليس لدينا أي معلومات حول موقع السفِيْنة أو وجهتها. لدينا أيضًا معلومات تفِيْد بإعادة بيع الشحنة عدة مرات بعد ذلك. لسنا مسؤولين عَنّْ (السفِيْنة) والشحنة، خاصة بعد مغادرتها أوكرانيا، وبعد ذلك. واضافت انها غادرت مرة اخرى من ميناء اجنبي “.

يشار إلَّى أن سفِيْنة رازوني التي ترفع علم سيراليون، والتي غادرت أوديسا فِيْ الأول من أغسطس، أبحرت عبر البحر الأسود حاملة ذرة أوكرانية اجتازت تفتيشًا فِيْ تركيا.

كانت متجهة فِيْ البداية إلَّى لبنان مع 26000 طن متري من الذرة لإطعام الدجاج. غير أن مشتري الذرة فِيْ لبنان رفضوا قبول الشحنة، لأنه تم تسليمها بعد المَوعِد المتفق عليه.

لم يتم تشغيل جهاز التعقب على Razzoni خلال الأيام الثلاثة الماضية، وظهر قبالة الساحل الشرقي لقبرص فِيْ آخر إرسال.