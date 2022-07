راس السنة الهجرية ٢٠٢٢ الاردن .. كَمْ باقي على عطلة العام الهجري الجديد 1444 فِيْ الأردن

لم يتبق سوى أيام قليلة حتى عيد رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ الأردن. وبداية العام الهجري الجديد 1444. لذلك تكثر محركات البحث بأسئلة عن عطلة رأس السنة الهجرية 2022، ومن خلال هذا المقال نتعرف على تفاصيل هذا الأمر. وبحسب الحسابات الفلكية، واستنادا إلى الرؤية القانونية لهلال شهر محرم، سيكون يوم السبت، وهُو الأول من شهر محرم، وبداية العام الهجري الجديد، وهُو 30 يوليو 2022. يعني أن عطلة رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية تصادف 30 يوليو 2022.

عطلات رأس السنة الهجرية 2022 الأردن

وفِيْ السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تعليق عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهِيْئات العامة والجامعات الرسمية. وكذلك البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وبلدية عمان الكبرى. وهُو يوم واحد فقط السبت، 30 يوليو 2022 هجري، 1 محرم 1444 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

رأس السنة الهجرية 2022

تعتبر رأس السنة الهجرية 2022 إنها بداية التقويم فِيْ الإسلام، والتي تصادف اليوم الأول من شهر محرم، وهُو الشهر الأول فِيْ التقويم الهجري للأمة الإسلامية. علما أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فِيْ شهر ربيع الأول، لكن سبب الاحتفال برأس السنة الهجرية فِيْ شهر محرم هُو أن هذا الشهر كان بداية العزم على الهجرة وأن يمين الولاء للعقبة فِيْ ذي الحجة.

كَمْ من الوقت يتبقى لعطلة رأس السنة الهجرية فِيْ الأردن

بعد ذلك، نراقب العد التنازلي لعدد الأيام المتبقية قبل العطلات. رأس السنة الهجرية 2022 – 1444 فِيْ الاردن

