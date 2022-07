 راس السنة الهجرية ٢٠٢٢ الكويت .. كَمْ باقي على عطلة العام الهجري الجديد 1444 فِيْ الكويت

عطلات رأس السنة الهجرية 2022 الكويت. يستقبل العاملون الكويتيون فِيْ مختلف القطاعات الحكومية والخاصة رأس السنة الهجرية 2022 بفرح وسعادة. تمنح دولة الكويت جميع العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة حَلْول رأس السنة الهجرية. يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية قد أعلن أن عطلة رأس السنة الهجرية 2022 ستكون فِيْ الكويت. سيكون يوم الأحد المقبل 31 يوليو 2022. إنه اليوم الذي ستتأثر فِيْه جميع الوزارات والهِيْئات والمؤسسات العامة والخاصة. فِيْ هذا يبدأ العمل الاثنين 1 أغسطس 2022.

رأس السنة الهجرية 2022

رأس السنة الهجرية 2022. إنه بداية التقويم الإسلامي، وهُو اليوم الأول من شهر محرم الذي يحَلْ علينا بعد أيام قليلة وبعد نهاية العام الهجري 1443. المسلمون فِيْ جميع أنحاء العالم حريصون على الترحيب بالإسلام. سنة جديدة مليئة بالفرح والسعادة والفرح. تكثر الاحتفالات وتتنوع لهذا اليوم الذي يمسنا ليلة الجمعة 29 يوليو 2022.

تمنح دولة الكويت وجميع الدول الإسلامية مواطنيها عطلة رسمية فِيْ اليوم الأول من شهر محرم بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي يتمنى فِيْها الشعب الكويتي وجميع شعوب العالم الإسلامي أن يكون هذا العام عامًا اللطف والعدل والبركة، وأننا فِيْه أقرب إلى الله.

كَمْ تبقى حتى عطلة رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ الكويت

بعد ذلك، نراقب العد التنازلي لتاريخ عطلة رأس السنة الهجرية 2022 فِيْ الكويت.

