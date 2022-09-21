راغب علامة أنا سبّاق للمخاطرة.. ويتحدث عَنّْ حفله بالميتافِيْرس مع لمجرد

أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أنه طوال حياته كان مجازفًا ولا يخشى التطور، وأنه كان أول فنان يقدم مقطع فِيْديو فِيْ العالم العربي.

وأضاف علامة أنه يريد حقًا تجربة كل ما هُو جديد، كونه شخصًا شغوفًا بالتنمية، مشيرًا إلَّى أنه تلقى انتقادات فِيْ بداياته الفنية لتصوير مقطع فِيْديو لأن الفكرة لم تكن متداولة فِيْ ذلك الوقت، لكنها أصبحت بعد ذلك شيئًا أساسيًا. .. لأي فنان.

راغب علامة يتحدث عَنّْ حفله الأول فِيْ عالم ميتافِيْرس مع سعد لمجرد

أبدى الفنان اللبناني سعادته بتجربته الأولى فِيْ عالم ميتافرس الافتراضي حيث سيحيي فِيْ هذا العالم حفلاً موسيقياً مع الفنان سعد لمجرد، وعلق خلال لقائه ببرنامج “MBC Trending” 40 عامًا من الغناء، واليوم نحن نغني فِيْ العالم الافتراضي “. لأننا نريد أن نشعر بالعالم أننا نغني فِيْ الفضاء، فأنا سعيد جدًا بتجربتي مع صديقي سعد لمجرد، فِيْ حفل Metavirus World، ولدي ثقة كاملة فِيْ أننا سنقدم شيئًا جديدًا للعالم العربي “.

وأوضح علامة “الحمد لله، منذ أن بدأت فِيْ البداية وكنت جريئًا، حتى أولئك الذين هاجموني فِيْ أيامي الأولى كانوا يُنظر إليهم الآن على أنهم أشرار. ونحن نسير”.

الأول من نوعه فِيْ الوطن العربي

يعتبر حفل راغب علامة وسعد لمجرد فِيْ عالم Metaverse الافتراضي الأول من نوعه فِيْ الوطن العربي بمشاركة الموسيقار ميشال فاضل.

ومن المقرر أن يقام الحفل فِيْ 20 أكتوبر، وكشف النجمان عَنّْ شخصياتهما الخيالية فِيْ الحفل “أفاتار”.

علق الفنان راغب علامة على الحفل عبر Instagram “حلمي دائمًا هُو أن أكون قادرًا على التواصل والأداء المباشر معك فِيْ أي مكان وفِيْ أي وقت ولجميع الأجيال، وبعد شهُور من العمل فِيْ مشروع Metaverse التكنولوجي، أصبح هذا العمل بمثابة الواقع اليوم مع MetaBoundless، التي حققت هذا الحلم “.

وأضاف “أخيرًا، يمكنني اليوم أن أشارككَمْ المشروع الذي أطلعتكَمْ عليه والذي كنت أعمل فِيْه خلال الأشهر القليلة الماضية، ولأن الحب والنجاح والتطور يوحدنا، فقد حان الوقت لكَمْ للاستمتاع بهذا عمل فني ومختلف يستحقه حبك ودعمك، كن معَنّْا يوم 20 أكتوبر الساعة 11 مساءً، ولأول مرة حتى نطلق حفلات المستقبل بصور أفاتار جديد وأداء افتراضي فِيْ كل مكان وفِيْ نفس الوقت على مستوى العالم “.