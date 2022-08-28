راغب علامة متأثرا الدولة قتلت جورج الراسي والمنذر.. وأزمة السفِيْر العراقي حسابات سياسة

النجم راغب علامة قال إنه اكتشف بالصدفة بعد وفاة الموسيقار اللبناني إحسان المنذر أنه كان يأمل فِيْ أداء أغنية “كل لحظة وأنت طيب” التي كتبها الشاعر طوني. ابي كرم.

وأضاف علامة “حققت أمنيته وسجلت الأغنية وأعدتها للإصدار تكريما لروحه. أؤكد أن إحسان المنذر كان أخًا وصديقًا حيث كان حريصًا على إعداد العمل ليكون مناسبًا لي “.

وعبر الفنان اللبناني عَنّْ ألمه لوفاة المطرب جورج الراسي، مشيرا إلَّى أنه لا يستطيع التحدث فِيْ هذا الموضوع حتى لا يتعرض للاعتداء من قبل من وصفهم بأتباع السلطة، مؤكدا أن الدولة تشارك فِيْ المجزرة. . من المواطنين حسب رأيهم.

واعتبر راغب علامة أن الاعتداء عليه بعد أزمة صوره مع السفِيْر العراقي فِيْ عمان وزوجته له دوافع سياسية، وعلق قائلاً “نحاول الحد من التعليقات المسيئة بفرض خصوصية الحساب”.

أفادت الأنباء أن راغب علامة أعلن إطلاق أغنية “كل لحظة وأنت بخير”، قائلًا فِيْ رسالة كتبها على المواقع الإعلامية، “أغنية عاطفِيْة تجمع بين كل معاني الحب والوفاء بيننا. . عشاق أحدث ألحان الموسيقار الراحل الفنان الكبير إحسان المنذر. اكتشفت ذلك مؤخرًا بعد وفاته “بسبب ظروف رحلتي وقلقي ومرضه فِيْ الفترة الأخيرة”.

وأضاف “أخبرني الملحن الشاعر طوني أبي كرم أن الفقيد بعد أن لحنها تمنى لي أن أغنيها لأنه برأيه الوحيد الذي يستطيع أن ينقل اللحن بعيدًا وينقل إحساسًا مثل إحسان. المنذر يريد ذلك.