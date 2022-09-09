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راغب علامة يدعم ميرفت أمين لن يصلوا إلَّى كعب جزمتك

كتب newsaفي آخر تحديث
راغب علامة يدعم ميرفت أمين لن يصلوا إلَّى كعب جزمتك

وقف عدد كبير من النجوم إلَّى جانب زميلتهم الفنانة الماهرة ميرفت أمين، بعد أن تعرضت مؤخرًا لحملة ترهِيْب واسعة النطاق من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت صورة للفنانة المصرية فِيْ عزاء الفنان علي عبد الخالق، ظهرت فِيْها بملامح متعبة وحزينة، من دون مستحضرات تجميل أو مكياج.

عاطفة راغب علامة

من جهته، لم يتردد الفنان اللبناني راغب علامة فِيْ الدفاع عَنّْ أميرة الشاشة العربية، ميرفت أمين، ضد هذه الموجة من التنمر، إذ أدلى بتصريح قوي عبر تويتر، مؤهلا لمن يتحرش بالفنانة كبشر. المخلفات.

قال راغب قمامة الإنسان تتنمر على أميرة الشاشة ميرفت أمين! لا حول ولا قوة إلا بالله .. هل يصلون إلَّى كعب حذائها لترهِيْبها عبر حسابات وهمية

وختم حديثه قائلا ميرفت أمين دعهم ينبحون ويضحكون. ابتسامتك الجميلة تقتلهم. نحن نحبك كثيرا.”

النجوم يدعمون ميرفت أمين

وعلامة الفنانة لم تكن الوحيدة التي دعمت ميرفت أمين فِيْ أزمتها، حيث شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة لها مع أميرة الشاشة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت “أمي الثانية أحبك.

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من جهته، نشر الممثل المصري، طارق لطفِيْ، صورة قديمة للفنان عبر حسابه على فِيْسبوك، وأرفقها بتعليق “ستظل بنت أحلامي”.

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كَمْا وجهت الفنانة الشابة ميان السيد، رسالة دعم للفنانة ميرفت أمين، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها “الجميلة ميرفت أمين الأيقونة”.

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ميرفت أمين ترد على التعليقات السلبية

وكانت ميرفت أمين قد تحدثت عَنّْ الجدل الذي أحدثه ظهُورها مؤخرًا فِيْ جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، حيث بدت ملامح الشيخوخة واضحة له، فِيْ إشارة إلَّى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات مؤذية عَنّْ صورتها المؤلمة. قال البعض “مظهره قلق … وشكله كبر”، سأل “هل يجب أن أذهب إلَّى الحج لأضع المكياج لماذا تؤذي مشاعر الناس

لفت ظهُور الفنانة فِيْ تعازي المخرج علي عبد الخالق انتباه الجمهُور، خاصة أنها لم تظهر فِيْ أي مناسبة اجتماعية منذ رحيل صديقتها وزميلتها الفنانة دلال عبد العزيز، فِيْ أغسطس من العام الماضي.

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