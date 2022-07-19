راغب علامة يستمتع بوقته مع عائلته فِيْ اليونان.. وحركة عفوية تجمعه بلؤي

وثّق الفنان اللبناني راغب علامة، الأوقات الجميلة التي يقضيها فِيْ اليونان مع أفراد أسرته، حيث نشر صورة صريحة جمعها مع نجله لؤي، مرفقة بإيموجي ضاحك، وعلق عليها قائلاً “أحلى الأوقات مع لؤي علامة. . “

ظهرت علامة وابنها فِيْ ثوب السباحة، يستمتعان بوقتهما ويحاولان إبراز الفرحة التي يشعران بها، حيث تبنوا إغلاقًا عفويًا بينما يمدون ألسنتهم ويرفعون علامة السلام.

كَمْا حاول علامة التأكيد على أسلوب الحياة الصحي الذي يقوده هُو وعائلته خلال الإجازة الصيفِيْة، حيث وثق الوقت الذي يقضونه فِيْ ممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتهم.

كان واضحًا أن راغب علامة وزوجته جيهان وابنهما خالد كانوا جميعًا متورطين فِيْ أداء التمارين إلَّى أقصى حد، باستثناء لؤي الذي ظهر وهُو يأكل رقائق البطاطس ويشاهد والده وهُو يقوم بتمارين التنغيم.

وتفاعل المعجبون مع هذه المقاطع المضحكة حيث أشادوا بالروابط الأسرية، مشيرين إلَّى أن النجومية التي يتمتع بها راغب علامة لا تمنعه ​​من قضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته.

وعلق أحد المتابعين “لقطة الراغب ونجله لؤي جميلة، لكنها لا تتناسب مع مسيرته الفنية، خاصة أنه دائمًا ما يخرج بصورة فنان متوازن ومتطور”.

وأضاف آخر “ما يفعله راغب علامة هُو عين العقل وهُو يحاول استغلال الوقت لتعويض الفترة التي كان مشغولا فِيْها بأعماله الفنية”.

توقف المتابعون عَنّْ تلقائية لؤي، الذي فضل اكتساب السعرات الحرارية عَنّْ طريق تناول البطاطس المقلية بدلاً من ممارسة الرياضة.

كَمْا أشادوا برقة وجمال جيهان علامة، معتبرين أنها تحاول المشاركة فِيْ أنشطة عائلتها المختلفة.

فِيْ المقابل قارن آخرون عائلتي راغب علامة وعاصي الحلاني، معتبرين أن الأخير وعائلته يجيدون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نادرًا ما ينشرون أشياء تعرضهم للنقد.

وفِيْ السياق ذاته، كشف الفنان راغب علامة عَنّْ انضمامه إلَّى عالم Metaverse الجديد، عالم الواقع الافتراضي الذي سيحدث ثورة فِيْ عالم الشبكات الاجتماعية.

أوضح علامة، خلال مقابلة صحفِيْة، أنه اختار العمل على نوع جديد من الموسيقى يتناسب مع العالم الافتراضي، وعلق قائلاً، “أعَنّْي، لا يمكننا الجلوس كَمْتفرجين أمام هذا التطور التكنولوجي، لذلك فهمت الكثير. لكي تكون قادرًا على الفهم.، العالم الافتراضي هُو نفسه، نحتاج إلَّى وقت لفهمه “.