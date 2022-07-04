راغدة شلهُوب مايا دياب تأخذ الأمور شخصية.. وأفضل استضافة نجوم مصر على اللبنانيين

كشفت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهُوب، أن الفنانة مايا دياب تأخذ الأمر بشكل شخصي عَنّْدما تستقبلها وتطرح عليها سؤالا، مشيرة إلَّى أنه ليس عليها أن توضح أنها تريد تدميرها أو التقليل من شأنها، بل تحاول ذلك. توضيح بعض الأشياء من خلال السؤال.

وأضاف شلهُوب فِيْ برنامج “Show the Story” الذي تقدمه رابعة الزيات “من خلال تجربتي الحوارات واللقاءات مع النجوم المصريين أسهل بكثير، لأنهم يصالحون أنفسهم أكثر”.

وتابع “إذا سأله فنان عما إذا كانت له علاقة بشخص ما، أو أجاب بأنه لا يريد الحديث عَنّْها، أو يؤكد الخبر أو ينفِيْه”.

وأشارت “ليس لدي مشكلة فِيْ استضافة نجوم لبنانيين فِيْ برامجي، لكن ما اكتشفته هُو أن المصريين مكياج، وعَنّْدما سألت سهِيْر رمزي كَمْ مرة تزوجت، قالت إنها نسيت وضحكت”.

كَمْا كشفت راغدة أن مسيرتها الإعلامية فِيْ مصر بدأت عام 2014، عَنّْدما أُجبرت على ترك ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات فِيْ لبنان. لمواكبة الفرصة التي أتيحت له فِيْ مصر.

وأشار إلَّى أن رعاية ابنه توزعت بين مربية خاصة وخالة الصبي وأسرة شلهُوب، بينما كان والده يعمل أيضًا خارج لبنان.

وأكدت الإعلامية أن خطوة ترك ابنها والسفر كانت صعبة للغاية لكنها اضطرت لذلك ؛ لأنه لم يجد فرصة جيدة فِيْ لبنان.

لم تكف عَنّْ دموعها وهِيْ تروي أن لحظة تجهِيْز الحقيبة كانت مؤثرة للغاية، حيث بكى ابنها وعانقها حتى لا تغادر، ثم وقف عَنّْد النافذة متوسلاً إياها للعودة، بينما كانت سيارة الأجرة تعمل. طريقه. الطريق الى المطار.

وأضافت شلهُوب أن اللحظات العاطفِيْة من الفراق استمرت لمدة عامين، ثم اعتادت الفتاة على ذلك، حيث اعتادت هِيْ نفسها على أسلوب الحياة هذا، مدركة أنها كانت ستتخذ نفس القرار إذا عاد لها الوقت.

وذكر شلهُوب أنه تزوج مرتين، فهل يجوز لهما الزواج لأنها أرادت فتاة على وجه التحديد، وبالفعل أنعم الله عليها بابنتها ناي من زواجها الثاني، مما يشير إلَّى دعم زوجها فِيْ تربية ابنتهما.

يشار إلَّى أن راغدة شلهُوب استضافت خلال شهر رمضان 2022 برنامج “سبع سما” وقدمت العديد من النجوم والإعلاميين المصريين.