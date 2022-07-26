راكان خالد يغضب جمهُوره بمظهره الجديد بعد غياب 3سنوات

صدمت الفنانة السعودية راكان خالد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهُور لها بعد غياب عَنّْ المشهد الفني قرابة ثلاث سنوات، عَنّْدما تخلى عَنّْ الفستان السعودي التقليدي الذي اشتهر به ويرتدي شعره الطويل والمتدفق.

شارك راكان خالد لمتابعيه عبر حسابه على تطبيق سناب شات، مقطع فِيْديو له يعبر فِيْه عَنّْ شوقه لمعجبيه، مشيرا إلَّى أن غيابه كان بسبب قلقه على دراسته الجامعية وخططه للحصول على درجة الماجستير، وفاجأ. . يتحدثون بالفرنسية.

طالب المعجبون راكان بالعودة إلَّى عصره السابق، غالبًا لأنه بدا أكثر أنوثة، كَمْا قالوا، لكنه رفض فِيْ مقطع فِيْديو شاركه عبر حسابه الرسمي، قائلًا “أنا أغير الأسلوب.

وشبهه كثيرون بالمشاهِيْر على مواقع التواصل الاجتماعي بدر خلف، الذي يثير الجدل دائمًا بمظهره الأنثوي، حيث كتب أحد المعلقين “على خطى بدر خلف”.

وكتب أحدهم “ركع، لا تصدمنا مرة أخرى، أغانيك كانت جميلة وأحببناها، لا تفسدها مرة أخرى”، وأضاف آخر “أتمنى ألا تكون قد ظهرت بعد غياب”.

من هُو راكان خالد

راكان خالد مطرب سعودي بدأ الغناء منذ صغره، دفعه حبه للموسيقى إلَّى المغامرة فِيْ الفن، أول أغنية قدمها كانت “يا نار شيبي” للفنان محمد البلوشي، كَمْا شارك فِيْ البرامج. من قناة “اقرأ” بأغنية “يا الله” من كلماته وألحانه، كَمْا شارك فِيْ المقدمة. البرنامج الغنائي “رحلة عمر” للشيخ علي أبو الحسن.

وظهر راكان فِيْ برنامج “غنيها وعلى” الذي يذاع على قناة “وناسة” وحصل فِيْه على المركز الأول بأعلى عدد من أصوات الجمهُور.

استطاع راكان أن يجرب نفسه بأسلوب “الراب العربي”، ووقع عقدًا لإنتاج وتوزيع أعماله مع شركات الإنتاج الفني الرائدة، بما فِيْ ذلك “بلاتينيوم ريكوردز”.

تعتبر أغنية راكان “هذا أنت يا عَنّْيد” من أشهر أغانيه، حيث حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ عرضها على اليوتيوب.

الفنان الشاب لديه قناة على اليوتيوب بأكثر من 26.8 ألف متابع، وصدرت أحدث أغانيه تحت عَنّْوان “عايش” منذ عامين، والتي حصدت أكثر من 140 ألف نسخة.