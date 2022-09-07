من هي راما زين العابدين ويكيبيديا، تعتبر الفنانة البارزة والمشهورة السورية راما زين العابدين من الشخصيات الفنية الشهيرة بالعالم العربي وقدمت الكثير من الاعمال الفنية المميزة والتي زادت شهرتها الواسعة كما انها اكتسبت قاعدة جماهيرية كبيرة على نطاق واسع بالجمهورية السورية والعالم العربي ككل وشاركت في الكثير من المسلسلات السورية المختلفة والتي لاقت نجاح واسعة حول العالم العربي.

من هي راما زين العابدين ويكيبيديا

راما زين العابدين ممثلة تحمل الجنسية السورية. ولدت في سوريا عام 1996 م. التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة السورية دمشق لدراسة التمثيل، ثم أخذت عدة دورات من أجل صقل موهبتها في هذا المجال. بدأت عملها الفني عندما شاركت في المسلسل الشهير باب الحارة في موسمه الثامن، قدمت هدية، ثم تركت التمثيل لمدة 4 سنوات، أكملت خلالها دراستها في المعهد، وشاركت فيه. عدة أدوار لاقت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

سيرة راما زين العابدين

تعتبر راما زين العابدين من الشخصيات الفنية البارزة في الدولة السورية، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم راما زين العابدين.

الاسم المستعار راما زين العابدين.

تاريخ الميلاد ولدت في 27 فبراير 1996 م.

مكان الميلاد الجمهورية العربية السورية.

الجنسية سوري.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

المهنة ممثلة.

التعليم درست التمثيل والفن في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

الحالة العسكرية أعزب.

اللغة الأم العربية.

لغة إضافية الإنجليزية.

بداية النشاط بدأت عملها الفني من 2016 م حتى الوقت الحاضر.

كم عمر راما زين العابدين

راما زين العابدين 26 سنة. ولدت في الجمهورية العربية السورية في 27 شباط 1996 م. تنحدر راما من عائلة معروفة في سوريا. أحبت مجال التمثيل منذ صغرها، فبدأت في تنمية موهبتها الفنية، فهي من المواهب السورية. ظهرت في سن مبكرة، وبعد بلوغها سن الرشد التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لدراسة الفن بالإضافة إلى أخذ العديد من دورات التمثيل، لكنها استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة بعد أن لعبت دورًا في مسلسل Breaking a Bone .

زوج راما زين العابدين

لم تذكر الفنانة راما زين العابدين أي تفاصيل عن زوجها أو عائلتها، حيث فضلت إبقاء كل ما يتعلق بأسرتها بعيدًا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن يرجح أنها لم تدخل الذهبي. قفص حتى الآن، لأنها بذلت كل جهودها من أجل تقديم أكبر قدر من الأعمال الفنية في السينما السورية، بالإضافة إلى تطوير موهبتها التمثيلية والمشاركة في الأعمال الدرامية خارج سوريا، فقد تم تصنيفها كواحدة من أبرز المواهب السورية الشابة في السينما السورية. العالم العربي.

اعمال راما زين العابدين

قدمت راما زين العابدين العديد من الأعمال الفنية السورية التي كانت ناجحة في الوطن العربي، ومن أبرز أعمال راما ما يلي

مسلسل باب الحارة الجزء الثامن 2016 م.

سلسلة سوق الحرير الجزء الأول 2022 م.

سلسلة كندوش الجزء الأول والثاني.

سلسلة حي القبة الجزأين الأول والثاني.

مسلسل كسر عظم في عام 2022 م

راما زين العابدين انستغرام

راما زين العابدين لديها حساب رسمي عبر انستجرام، حيث وصل عدد متابعيها إلى حوالي 111 ألف متابع، تشارك من خلاله صورًا ومقاطع فيديو لأحدث أعمالها الفنية، وصورًا أثناء تواجدها في موقع التصوير، والتي قامت بتصويرها. عدة جولات في العالم ويمكنك متابعة الفنانة راما زين العابدين عبر حسابها على انستجرام.

من هي راما زين العابدين ويكيبيديا والتي تعتبر من اشهر الممثلات في الجمهورية السورية عبر الاعمال الفنية التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية كما ان الفنانة راما زين العابدين تبلغ من العمر قرابة 26 سنة وهي من اصول سورية والتي لاقت نجاح كبير في الفترة الاخيرة بسبب الاعمال الناجحة التي تشارك بها بالوسط الفني السوري.