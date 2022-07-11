رامز جلال يعود إلَّى السينما بـ”أخي فوق الشجرة”

أعلن الفنان المصري رامز جلال، عودته إلَّى الشاشات السينمائية، فِيْ فِيْلم جديد بعَنّْوان “أخي على الشجرة”، بعد سلسلة عروض مقالب شارك فِيْها زملائه الفنانين والرياضيين والإعلاميين.

شارك رامز جلال مع متابعيه عبر حسابه على فِيْسبوك أول ملصق ترويجي لفِيْلمه المرتقب، وعلق قائلاً بسم الله توكلنا على الله، والصلاة والسلام على معلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصحبة والله يعينها وربنا يملأها خيرا ويملأها بالغطاء “.

وأضاف “فِيْلم أخي على قمة الشجرة … قريباً … وكل عام وأنتم بخير، وعيد الأضحى المبارك لنا جميعاً اللهم آمين يا رب”.

يُظهر الملصق الترويجي رجلًا ممتلئًا بشعر أشقر يرتدي بدلة رياضية وردية يجلس على جذع شجرة مكسور تقريبًا، بينما ينظر إليه كلب وتتشبث به قطة.

ويشارك فِيْ بطولته رامز جلال الممثلة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد وويزو، ومن إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

يشار إلَّى أن فِيْلم رامز جلال يأتي بعد انتهاء عرض تفريغ عرضه “نجم سينما رامز” الذي بث فِيْ رمضان الماضي، والذي ضم العديد من مشاهِيْر الفن والرياضة، وقائمة ضيوفه ضمت ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين ونجلاء بدر، هدى المفتي، تارة عماد وسينثيا خليفة، وكذلك الفنان السعودي عبد الله السدحان، حمو بيكا، بدر بانون، رانيا يوسف، درة، محمد ثروت، بيج. رامي وحسن أبو الروس وسالم الدوسري ومحمد شريف وحنان مطاوع وغيرهم.

تم تصوير العرض فِيْ الرياض تحت رعاية الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

دارت فكرة البرنامج حول إيواء مجموعة من المشاهِيْر من الفنون والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد من فِيْلم مع النجم العالمي فان دام، حتى يتعرض الضحايا للعديد من المغامرات. . تسبب. يصيبهم بالذعر، وهم يستقلون سيارة تقلهم فِيْ الصحراء، ويجد نفسه فجأة على شاطئ بحيرة مع تمساح، وتظهر ثعابين صغيرة فِيْ يدي رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه.