رامون دياز يوجه رسالة إلَّى النصر والاتحاد.. وينتقد نجوم الهلال

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من تحقيق نصر مريح على حساب منافسه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، فِيْ مباراة جمعتهم مساء الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة. الرياض ضمن الجولة الرابعة من مسابقات دوري روشان.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موسم 2023 بـ 4 انتصارات فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري.

أما الوحدة، فقد اكتفى الصاعد حديثاً من الدوري الأصفر دوري الدرجة الأولى بتحقيق 3 نقاط فِيْ 4 مباريات، بتوجيه من المدرب البوسني برونو أكرابوفِيْتش.

رامون دياز يوجه رسالة للنصر والاتحاد وينتقد نجوم الهلال

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز ما قاله المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد انتهاء مباراة الهلال والوحدة فِيْ المؤتمر الصحفِيْ

رسالة للنصر والاتحاد والشباب “حتى الآن لم يظهر الفريق شكله الحقيقي، لكني سعيد بتحقيق العلامة الكاملة قبل نهاية الشوط الأول”.

– اعتراف مثير .. “الطوب قدم مستوى جيداً، نعلم أنه يملك الأفضل وسيظهر ذلك فِيْ الأيام القليلة المقبلة، ومستوى التنافسية بين اللاعبين فِيْ المراكز يجعلني سعيداً”.

– نقد صريح .. “بعض اللاعبين لم يتخذوا القرارات الصحيحة فِيْ الشوط الأول مما جعلنا لا نظهر بالشكل المطلوب”.

– تحليل المنافس … “نقوم بتحليل طريقة لعب فريق الوحدة، فهُو أحد الفرق الصعبة لأنه فريق دفاعي جيد”.

– بين الشوطين .. “لم نظهر بشكل جيد فِيْ الشوط الأول، لكن فِيْ الشوط الثاني بدأ اللاعبون فِيْ الظهُور بشكل أفضل شيئًا فشيئًا، مما ساهم فِيْ تسجيلنا ثلاثة أهداف”.