أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رامي الدقاني رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

بالإضافة إلَّى تعيين هبة الله الصيرفِيْ نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

كان رامي الدكاني أمينًا عامًا لاتحاد البورصات العربية، وله خبرة قوية فِيْ سوق الأوراق المالية، وعمل فِيْ عدد من الشركات فِيْ القطاع المالي، كان آخرها منصب الرئيس التنفِيْذي لشركة برايد كابيتال. .

يتمتع رامي الدكاني بخبرة مهنية تزيد عَنّْ 15 عامًا فِيْ مجال الملكية الخاصة والاستثمارات وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. وفقًا لموقع mitarabcompetition.com،

بالإضافة إلَّى تلك الخبرة المهنية ؛ خلفِيْة تعليمية قوية من مؤسسات محلية ودولية مرموقة.

الدكاني هُو أحد مؤسسي شركة برايد كابيتال، حيث استخدم خبرته الطويلة فِيْ الخدمات المالية والاستثمار وشغفه بالتكنولوجيا.

أطلق مسرعًا لتكنولوجيا التعليم بالاشتراك مع Startupbootcamp فِيْ القاهرة، وهُو برنامج مدعوم من بنك الإسكندرية، وفِيْزا، وفاروس القابضة، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأيادي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

أصبح رامي أيضًا عضوًا فِيْ مجلس إدارة شركة BM Lease Leasing، أحد فروع بنك مصر، وهُو عضو فِيْ لجنة الاستثمار فِيْ برنامج الاستثمار فِيْ المخاطر بصندوق التنمية الاجتماعية (بالتعاون مع البنك الدولي)، حيث وافق على العديد من الاستثمارات فِيْ شكل ديون وأسهم مع العديد من الشركات الناشئة والمسرعات مثل Flat6Labs. وهُو أيضًا عضو سابق فِيْ لجنة الاستثمار فِيْ شركة التأمين القابضة.

وكان آخر منصب له نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري. خلال تلك الفترة، انضم إلَّى مجلس إدارة إحدى المصافِيْ الرائدة فِيْ الإسكندرية – شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار. قبل ذلك، عمل رامي فِيْ HC Investment Banking، أحد فروع HC Securities and Investment، Etisalat – Egypt و LINKdotNET.

رامي حاصل على ماجستير فِيْ العلوم من جامعة ويلز وبكالوريوس فِيْ العلوم من جامعة القاهرة. يستمر شغفه بالتكنولوجيا المالية فِيْ النمو، مما دفعه للتسجيل فِيْ برنامج التكنولوجيا الرقمية لمدة 10 أسابيع فِيْ جامعة أكسفورد.

يتمتع رامي الدقاني، الرئيس الجديد للبورصة المصرية، بخبرة واسعة فِيْ دعم الشركات الناشئة فِيْ مجال التكنولوجيا المالية، والتي بالطبع ستتأثر بقطاع التكنولوجيا، مما سيمهد الطريق لتدفق الاستثمارات والتعافِيْ فِيْ أفق تعاملات البورصة فِيْ المرحلة المقبلة.

وحول رؤية الدكاني لمستقبل البورصات العربية مع تطور التكنولوجيا المالية والابتكار، قال الدكاني، فِيْ تصريحات سابقة له مطلع العام الجاري، إنه لا مفر من أن تواكب البورصات العربية هذا التطور. ؛ لأنه بدونه لا يمكننا مواكبة التطور العالمي، موضحا “يلعب الاتحاد العام للبورصات العربية دورا هاما جدا فِيْ هذا الدور من خلال لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار، مضيفا على سبيل المثال ننظم مسابقة ابتكار مع هِيْئة الأوراق المالية والسلع (SCA) فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة “.

ويرى الدكاني أن البورصات العربية لا تزال متخلفة عَنّْ الأسواق العالمية فِيْ مجال الاستدامة ومجال الحوكَمْة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأوضح أن اتحاد البورصات أصدر فِيْ وقت سابق أول مؤشر عربي للشركات الأقل انبعاثات كربونية، ويضم 40 شركة عربية من 9 دول مختلفة. فِيْ هذا السياق، ينسق الاتحاد أيضًا بشكل دائم مع المؤسسات الدولية ؛ لإجراء التدريب اللازم والإفصاحات اللازمة ؛ لمواكبة المؤشرات العالمية.