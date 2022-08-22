رامي جمال يرد على اتهامه بمساعدة “الفنان النقاش” طمعا بتصدر الترند

نفى الفنان والملحن المصري رامي جمال الأنباء التي تناقلت عَنّْ اهتمامه بقيادة “التيار” عبر المواقع الإعلامية بإعلانه دعمه للشاب المصري أحمد سالم المعروف بـ “فنان النقاش”.

جاء حديث جمال، الذي نشره عبر صفحته على إنستجرام، بعد أيام قليلة من إعلانه عَنّْ اعتماده الفني لأحمد سالم، الذي يعمل كـ “نقاش” بعد أن انتشر مقطع فِيْديو للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أثناء تواجده. . يغني أثناء عمله، مشيرًا إلَّى أنه سينتج له أغنية، ويشارك فِيْ أغانٍ أخرى. .

من جانبه أكد رامي جمال أنه لم يسع قط لمساعدة أحد بدافع الجشع، مشيرًا إلَّى أن الأشخاص الذين أرسلوا له هذه الكلمات ينتظرون الفرصة المناسبة لإبراز موهبته.

وعلقت الفنانة المصرية قائلة “إنهم بالتأكيد يرون أن القبول والفرصة التي منحها ربنا أحمد تستحق ذلك، وسيطمئن الله الجميع أن جيلهم سيحصل على فرصة ومعيشة ربنا فِيْ لحظة”.

وأضاف “ما فعله أحمد، أتخيل فِيْديو أثناء العمل، والله يكتبه بعد عام، ونص الفِيْديو ينتشر بشكل جيد للغاية. لا أريد أن أخبرك بعدد الفنانين والمنتجين”. الذي اتصل بي عَنّْ أحمد، وأريد أن أخبر أحمد أن هناك برامج كافِيْة حتى ننتهِيْ من الأغاني “.

وأشار رامي جمال إلَّى أنه لم يعرف قط موهبة تشبه موهبة أحمد، معتبرا أن ما حدث له هُو بفضل الله، بالإضافة إلَّى أنه لا يمكن لأي شخص الحصول على نفس نسبة التأييد والقبول من المتابعين، وعلق “الحلو. الصوت والفن الحقيقي لا يزالان من يدعمهم، وأنا أساعد نفسي كفنان وملحن ومغني “.

يشار إلَّى أن الشاب المصري أحمد سالم أصبح نجما بسبب مقطع فِيْديو نشره أثناء عمله وهُو يغني “غدا حبيبي” وهُو من أغاني المطربة الجزائرية وردة.

وانتشر هذا الفِيْديو على نطاق واسع، مما دفع العديد من الفنانين إلَّى التعبير عَنّْ إعجابهم بموهبة الشاب المصري، الذي يمتلك صوتًا ترك أثرًا كبيرًا فِيْ قلوب المتابعين.

لهذا السبب أعلن رامي جمال عَنّْ تبنيه لهذه الموهبة الشابة من خلال إنتاج أغنية خاصة به وعلق “أريد من يربطني بالرجل الجميل الذي هُو أب صوت كنت أستمع إليه منذ فترة طويلة. زمن. .هُو ضروري وضروري اريد ان اغني معك دويتو اغنية لك هدية مني.