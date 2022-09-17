صدم الفنان المصري رامي جمال وزوجته الفنانة المتقاعدة ناريمان الجمهُور بالعودة بعد يوم واحد فقط من إعلان انفصالهما.

نشرت ناريمان مقطع فِيْديو جمعته مع زوجها عبر خاصية Instagram، أعلنا فِيْه عَنّْ عودتهما وأنهما الآن على وفاق وليس لديهما مشاكل مع بعضهما البعض.

وأثناء الكليب قال رامي جمال “صوت أيها الناس. أول مرة أرى فِيْها علاقة ربنا تبارك فِيْ ذلك، وكل الناس مستاؤون لأننا مستاؤون من بعضنا البعض”.

وأضاف “أنا أقول إنها حبي وهذا طبيعي، نغضب ونغضب، ولكن إن شاء الله ربنا يبارك بعضنا بعضا”.

وتابعت الفنانة المصرية “أدركت أنني أكره الطلاق الشرعي مع الله، ولا أحب أن أفعل أشياء غير سارة”، لذا اختتمت زوجته الفِيْديو بقبلة على الخد.

كَمْا رد رامي جمال قبل ساعات معلقا على انفصاله عَنّْ ناريمان أن حياته الشخصية ليست فِيْ نظر الجمهُور قائلا “لكل من يسألني عَنّْ حياتي الشخصية هذه الفترة .. هذه أسرار تركتها ورائها”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت ناريمان خبر انفصالها عَنّْ زوجها على “إنستجرام” الجمعة، وكتبت “طلقنا أنا ورامي، أتمنى له كل التوفِيْق”.

وأضافت “أتمنى أن يكون سعيدًا فِيْ حياته الجديدة، كَمْا أتمنى لنفسي التوفِيْق والسعادة”.

من جانبه توقف رامي جمال عَنّْ متابعتها على صفحة “انستجرام” ولم يعلق على القرار الذي أعلنته زوجته.

يذكر أن ناريمان كان قد أعلن اعتزاله الفن عام 2014 عَنّْدما تزوج جمال ليكرس نفسه للحياة الأسرية.

اشتهرت ناريمان من خلال ألبومها “خربشة على الهايت” الذي صدر بعد “ثورة يناير” عام 2011. وفِيْ الألبوم ظهرت أغنية “مبقاش فِيْ حاجة”، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيعها. وسام عبد المنعم.

على جانبك؛ أطلق رامي جمال مؤخرًا ألبومه “يستحق البستان” على التوالي، ويتضمن الألبوم “تركت فِيْ خوف” و “هِيْا بنا نجلس” و “موقف ضعف” و “قمر ومنور” و “أنا دلعت”، “مسيري ينساكَمْ”، “أدب عالمنا”، “رأيت الحَقيْقَة”، “سنبني بعضًا”، “قل لي قليلًا عَنّْ نفسي”، “فِيْ جمال كده”.

تعاون رامي جمال فِيْ الألبوم مع الشعراء أمير تيماء وأحمد عبد النبي ومحمد أبو نعمة وعمرو المصري وأحمد المالكي ومحمد عاطف وإبراهِيْم جاد والملحنين أحمد العدل وغريب ومحمود أنور ومدين ومحمد أنيس. .