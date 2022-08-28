رامي جمال يفِيْ بوعده باستضافة “النقّاش”.. ويعد الجمهُور بعمل قريب

يبدو أن الشاب المصري أحمد سالم الملقب بـ “المغني المتكلم”، على مَوعِد مع النجومية وأصدر أول عمل غنائي له بالتعاون مع الفنان والملحن رامي جمال، والذي استقبله فِيْ الاستوديو الخاص به، بناء على وعد. قبل أن يكون قد جعل نفسه ينتج ألبومًا إذا التقيا.

نشر جمال، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، مقطع فِيْديو يوثق لقائه داخل الاستوديو الخاص به، مع الشاب الذي قاد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا من خلال تفسير مقطع من أغنية “غدا حبيبتي”. من الجزائري. الفنانة وردة أثناء طلاء جدران منزل.

وعلق جمال على الفِيْديو قائلًا “أحلى قلب فِيْ العالم، أحلى صوت فِيْ العالم ووعد بلا ديون له”، فِيْ إشارة إلَّى منشور سابق نشره بالفِيْديو الذي جعل أحمد سالم مشهُورًا، من خلاله. طلب المساعدة فِيْ التواصل معه من أجل إنتاج أغنية له. إذا نجح، أكد أنه سينتج له ألبوم كامل.

وقال رامي جمال فِيْ آخر فِيْديو “للناس الذين قالوا إننا نضيع وقتنا أؤكد لكَمْ أننا سنسمع أغاني من أهم الشخصيات فِيْ مصر خلال هذه الفترة، لذلك اخترنا أغنيتين إحداهما يغنيها أحمد وحده. والثانية تكون لنا معًا، وبأمر الله سنجد الأغنيتين سريعًا “.

وأضافت المطربة والمؤلفة المصرية “أنا أفِيْ بوعدي الذي سأفِيْ به إن شاء الله، والشيء الوحيد الذي يمنعَنّْي هُو إنقاذ حياتي، ولكن حتى لو حدث هذا، فإنني أوصي الناس فِيْ مكتبي لأحمد.، وأريد أن أطمئن الجميع أن أحمد سيغني أغنيتين وسنسمعهما فِيْ صوته “.

وأشار إلَّى أن سالم وقع مع شركة لإدارة أعماله، مؤكدا فِيْ الوقت نفسه أنه لن يوقع أي عقود احتكارية، الأمر الذي أثار إعجاب متابعي رامي جمال، الذين أشادوا به فِيْ تعليقاتهم على الفِيْديو والتزامه بالوعد. وهُو ما فعله بمساعدة “The Singer Talk”.

وعبرت الفنانة المصرية ساندي عَنّْ دعمها لقرار رامي جمال، وعلقت قائلة حبيبي رامي، أنت أفضل مخلوق فِيْ العالم. إنه حقًا موهبة تستحق الدعم، ولا يزال بإمكاني سماع صوته قليلاً، حقًا، إن شاء الله “.