رامي عياش بعد وفاة جورج الراسي أولادنا فِيْ خطر

أعرب الفنان اللبناني رامي عياش، عَنّْ حزنه الشديد لوفاة زميله جورج الراسي، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق سريع دولي فِيْ منطقة البقاع، فِيْ شرق لبنان، على الحدود مع سوريا، يشير بأصابع الاتهام إلَّى فساد الحكومة فِيْ لبنان.

ووثق عياش مقطع فِيْديو على صفحته الرسمية على “انستجرام” قال فِيْه “أخبار اليوم مؤلمة جدا. يرحم الله أرضه ويصبر أهله. رعب اللصوص فِيْ لبنان”. فظاعة المسؤولين فِيْ لبنان على مدى 40 عاما، هم لا يهتمون بأساليبهم، ولا يهتمون بتنويرهم .. سرقة السرقة “.

وأكدت “البوب ​​ستار” فِيْ كلمتها أن إهمال المسؤولين فِيْ لبنان فِيْ الشوارع العامة هُو ما يسبب تكرار الحوادث المرورية المأساوية، وعلقت “كل يوم على طرقات لبنان نموت مائة قتيل، كل يوم تتعطل سياراتنا. لأسفل، كل يوم غير عادل ولا أحب الحديث عَنّْ لبنان، لبنان قوي وعظيم بأهله … ليس مع المسؤولين ”.

وأوضح أن اللبنانيين يعيشون فِيْ “خطر”، بسبب تدهُور شوارع لبنان وكثرة الحفريات التي تؤدي إلَّى إلحاق الأذى بالمواطنين، وقال “أطفالنا فِيْ خطر كل يوم، مستقبلهم فِيْ خطر”. .. لقد استندت إلَّى الظلم (الحفريات) والإنارة والكهرباء، لذلك سياسياً هم مسؤولون عَنّْ أولئك الذين حلوها، للأسف … لكن هناك أشياء تحمي أطفالنا ومستقبلهم، غير موجودة.

واختتم رامي عياش حديثه بالقول “رحمك الله يا جورج .. إن شاء الله سيكون درساً لبعض المسؤولين أن يهتموا بعاداتنا قليلاً، لنقلق على حياتنا ومستقبلنا”.

توفِيْ الفنان اللبناني جورج الراسي، والمرأة التي رافقته، صباح اليوم السبت، بعد تعرضهما لحادث سير أثناء عودتهما من سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بـ “حاجز وسطي فِيْ منطقة المصنع عَنّْد نقطة الفصل، وعمل أفراد الحماية المدنية على إخراج الجثتين من داخل السيارة ونقلهما إلَّى المستشفى العام”. “.

وعبر العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر عَنّْ صدمتهم بوفاة الراسي، ووصلت صفحات المواقع إلَّى كتب عزاء قدم فِيْها مشاهِيْر تعازيهم برحيل الفنانة اللبنانية، منهم جورج وسوف وإليسا وكارول سماحة. ، مادلين مطر، باسم مغنية، جو رعد، داليدا خليل، وسام الأمير وغيرهم.