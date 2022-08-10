رامي عياش بفِيْديو مع ابنه آرام من وسط البحر.. ويطلق عليه “رامي الصغير”

تفاعل الفنان اللبناني رامي عياش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك بشكل عفوي مقطع فِيْديو مع نجله عرام، نعته بـ “صغير رامي”.

نشر عياش، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو، استمتع فِيْه هُو وابنه آرام بإجازتهما الصيفِيْة على شواطئ أنطاليا.

أرفق عياش الفِيْديو بتعليق تمنى فِيْه أن تنال أغنيته الإعجاب والتصفِيْق من قبل جمهُوره قائلاً “صباح الخير مع رامي الصغير إن شاء الله ستكون أيامك دائماً فرح والأغنية ستكون مفاجأة لك،” انا احبك “اريد كثيرا”.

وتفاعلت زوجة نجم البوب ​​ومصممة الأزياء داليدا مع الفِيْديو بالتعليق “أحبائي”.

كَمْا تم سكب التعليقات من قبل المعجبين، الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بالأغنية الجديدة التي أصدرها الفنان، حيث علق أحدهم، “بالتأكيد، حلوة جدًا، أنت فقط تقدم كل شيء حلو، وكلها طاقة إيجابية.”

فِيْما أبرز آخرون التشابه الكبير والواضح بين عياش ونجله أرام، مشيدين بالعلاقة التي تربطه بأسرته “فِيْ الواقع، رامي الصغير، يشبهك كثيرًا”.

ليست هذه هِيْ المرة الأولى التي ينشر فِيْها عياش صورًا له ولعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نالت استحسان الجمهُور ؛ إنهم يعتبرونهم مثالاً على الأسرة الموحدة، حيث يسود التفاهم.

أخيرًا، شاركت الفنانة، عبر Instagram، مقطع فِيْديو، كشفت فِيْه عَنّْ جنس الجنين الذي تحمله زوجته داليدا، عبر دخان ملون، لتوضيح أن لونه وردي ؛ مما يعَنّْي أن الثنائي يتوقع فتاة.

كشفت الفنانة داليدا وابنتها ايانا من الكليب، فِيْما غادرت ارام المكان ودخلت فِيْ حالة من البكاء، فِيْما علقت الفنانة اللبنانية على الفِيْديو قائلة عائلتنا تكبر، ارام تريد اخ، وايانا تريد الأخت وهذا ما يفسر ضحكها ودموعها “.

يشار إلَّى أن داليدا ورامي رزقا بمولودهما الأول فِيْ مارس 2016، وفِيْ يونيو 2022 رُزقا بابنتهما أيانا، بعد أن دخل الزوجان القفص الذهبي فِيْ أغسطس 2013.

وكان رامي عياش قد طرح على موقع يوتيوب أغنيته الجديدة “حلوين حلوين”، والتي كتبها أحمد راؤول وألحان عياش وإنتاج شركة ميوزيك كومباني، بالإضافة إلَّى مقطع فِيْديو أخرجه زياد خوري.

يشار إلَّى أن الفنان رامي عياش سيظهر فِيْ مسلسل “العين فِيْ العين” من تأليف سلام قصيري وإخراج رندة علم، ويشاركه فِيْ البطولة الفنانة سيرين عبد النور وعدد من الفنانين الآخرين.