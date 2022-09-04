رامي عياش لـ رندة علم مخرجة مسلسل “العين بالعين” قيمة للدراما اللبنانية

أشاد الفنان اللبناني رامي عياش بتجربة تعاونه مع المخرجة اللبنانية رندة علم التي أخرجت مسلسل “عين فِيْ عين” للكاتب سلام كسيري، من إنتاج شركة الصباح إخوان للإنتاج والتوزيع الفني.

ووصف عياش المخرج علم بأنها ممثلة ومخرجة رائعة، بالإضافة إلَّى إدارتها المهنية لأعمال جميع الممثلين، كَمْا اعتبرها متواضعة وحكيمة ومحبّة على حد وصف الفنانة، وثروة فنية حقيقية لها. لبنان.

وأشار إلَّى مساعدته بالمعرفة وإعطائه بعض الإرشادات والتحذيرات، حتى ينجح فِيْ بعض المشاهد.

واضاف “بهديك اداء عزام فِيْ الحلقة الثامنة شكرا لكَمْ شركة الصباح على اختيار رندة علم لقيادة هذا العمل”.

وأرفق عياش كلماته بصورة للمخرج علم من كواليس تصوير المسلسل.

كَمْا احتفلت الفنانة مؤخراً بنجاح المسلسل، حيث حقق نسب مشاهدة عالية فِيْ لبنان وبعض الدول العربية.

وتلقى العديد من ردود الفعل الإيجابية من معجبيه على تصويره لشخصية “عزام” فِيْ المسلسل، مشيدًا بجاذبيته الخاصة وقوة حضور الموظف الموظّف بعَنّْاية فِيْ الدور.

و “عزام – رامي عياش” هُو أحد ضباط الأمن فِيْ لبنان، المكلف بالتحقيق فِيْ جريمة قتل غامضة، وعبث ببعض الأدلة ومحاولة خداعه باتهام “نورا – سيرين عبد النور” بالتورط فِيْ القتل. و “عزام” هُو شخص يحب العدل والحَقيْقَة، يقع فِيْ دوامة ضخمة ليجد القاتل الحقيقي، مما يجبر “نورا” على إخباره بالحَقيْقَة.

وكانت الفنانة قد أثارت حماسة محبي المسلسل، من خلال نشر مجموعة من الصور لشخصيتها فِيْه، على حسابها على “إنستجرام”، مما ساهم فِيْ زيادة إثارة محبي المسلسل ودور عياش فِيْها، خاصة. فِيْ ظل اضافة عبد النور للمسلسل ايضا.

فِيْ سياق آخر ؛ يحتفل عياش بإطلاق أغنيته الجديدة “حلوين”، بالمعدلات التالية والاستماع، سواء على تطبيق “أنغامي” أو على “يوتيوب”، كلمات أحمد راؤول، ألحان رامي عياش، إنتاج مازيكا للإنتاج والتوزيع.