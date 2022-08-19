رامي عياش يحتفل بميلاده بأجواء عائلية.. وزوجته داليدا توجه له رسالة

احتفلت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، بعيد ميلادها بكلمات مليئة بالحب، واصفة إياه بـ “أفضل نعمة لهم وأجمل هدية”، متمنية له السعادة الدائمة.

نشرت داليدا، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الصور القديمة، ظهرت فِيْها مع زوجها وهِيْ تعانقه، وظهرت عياش فِيْ صورة أخرى وهِيْ تعانق ابنتها “أيانة”، حيث تغمرها مشاعر الأبوة، بالإضافة إلَّى ذلك. لصورة يقبّله فِيْها ابنه “آرام” على جبهته.

وأرفقت مصممة الأزياء الصورة بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ حبها لزوجها قائلة “عيد ميلاد سعيد لحبيبنا الرجل صاحب القلب الكبير أبو عرام. أنت أعظم نعمة وأجمل هدية لنا”. نحبك يا ارام ايانا “.

من جهته رد رامي عياش على تدوينة زوجته داليدا بالتعليق على نفس التدوينة بقوله “قلبي”.

كَمْا تدفقت تعليقات المعجبين، متمنين لها حياة مديدة من الخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بالثنائي، مع تعليق أحدهم، “الحياة طويلة، أتمنى أن تنير بعضكَمْ البعض، أحلى عائلتي. ، أنا أحبك كثيراً.”

أشار البعض إلَّى درجة التفاهم والانسجام التي تتمتع بها أياس وداليدا، وكذلك الكيمياء الواضحة بينهما “ما أجمل أنتم، الحب بينكَمْ واضح، الله يديم العلاقة الحميمة والكيمياء، ويطيل العمر لفناننا العظيم. . “

كَمْا نشرت داليدا صورة توثق أجواء الاحتفال عبر وظيفة Instagram، حيث ظهر نجم البوب ​​يحتفل بعيد ميلاده فِيْ بيئة عائلية خاصة برفقة زوجته وأولاده، وأمامهم طاقم الاحتفال الملحق. وظهرت عبارة “عين بالعين”، وفِيْ صورة أخرى ظهرت مجموعة صور لأعمال الفنان، مرفقة بها صور تقول “أسعد حبي دائما”.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي تنشر فِيْها داليدا صورًا لعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهُور، حيث يعتبرونها مثالًا للعائلة المثالية، حيث يسود التفاهم، وآخرها مع زوجها. الفنان رامي واولاده “ارام وعيانه”.

نشر مؤخرًا مقطع فِيْديو على Instagram يوثق فِيْه استمتاع العائلة برحلتهم إلَّى أنطاليا، كتب فِيْه “من انطاليا بحب”.

يُذكر أن الفنان رامي عياش التقى بداليدا عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا وتزوجا بعدها بعام فِيْ 24 أغسطس 2013.

صرحت عياش فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية أن داليدا تتمتع بأخلاق عالية، وقبل الحديث معها عَنّْ أي موضوع كانت تذهب لعائلتها وتحب والدتها وعائلتها، لتزيد من حبها لها وتطور علاقتهما، مشيرة إلَّى أن لم تغير داليدا أي شيء بعد الزواج ووصفتها بأنها شخصية هادئة، لها صفات معاكسة تماما، إنه عصبي وهِيْ هادئة جدا.

قالت الفنانة اللبنانية إن ابنته “أيانة” هِيْ نسخة طبق الأصل من والدتها، لكن ابنه “آرام” يتمتع بالعديد من سماتها، ويعتقد أنه فِيْ المستقبل سيصبح نسخة منه حيث بدأت ملامحه تتلاشى. . يتغير ليقترب من ملامحه.

على الصعيد الفني، سيظهر الفنان رامي عياش فِيْ مسلسل “العين فِيْ العين”، تأليف سلام قصيري، وإخراج رندة علم، وتقاسم الأضواء مع الفنانة سيرين عبد النور وعدة فنانين آخرين، وتدور أحداثه حول إطار العمل والعاطفة.