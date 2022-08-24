رامي عياش يحمّس الجمهُور لشخصيته فِيْ مسلسل “العين بالعين”

أثار الفنان اللبناني رامي عياش إعجاب متابعيه بمسلسله الجديد “العين فِيْ عين”، تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم، وسألهم عَنّْ توقعاتهم للأحداث القادمة.

نشر عياش، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور لشخصية “عزام”، ظهر من خلالها فِيْ المسرحية، وأرفقها بتعليق أثار إعجاب الجماهِيْر، حيث كتب “بدأت رحلة عزام الشخصية. ماذا تأمل أن تكون الأحداث القادمة “

امتلأ متابعو الفنانة اللبنانية بالتعليقات، معربين عَنّْ إعجابهم العميق بالشخصية التي تظهر من خلالها، كَمْا هنأوه على المسلسل، متمنين له التوفِيْق والنجاح الدائم.

بينما أبدى البعض حماسهم لمتابعة أحداث المسلسل ومعرفة ما سيحدث خلال الحلقات القادمة، خاصة كَيْفَ سينتهِيْ، وإذا كان “عزام” سيتعاطف مع “نورا”، مشيدين بالفكرة الرائعة التي قدمها العمل، وأداء أبطالهم، علق أحدهم “الأحداث قوية جدا. متحمس لمعرفة ما سيحدث، ترارا ستساعد نورا، أو لا، أداؤك جميل جدا”.

من جهتها، دعمت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجها الفنان رامي عياش، بعد إطلاق الحلقات الأولى من مسلسل “العين فِيْ العين”، حسب ما نشرته، عبر وظيفة “انستجرام”. صورة الشخصية التي ظهرت من خلالها عياش فِيْ المسلسل، وأرفقتها بتعليق عبرت خلاله عَنّْ فخرها العميق بزوجها قائلة “أنا فخورة بك يا حبيبتي”.

يجسد عياش فِيْ المسلسل شخصية “عزام” ضابط فِيْ قوى الأمن الذي يتميز بحبه للحَقيْقَة والقدرة على الصرامة عَنّْد الضرورة، فهُو لا يتبع إيقاعًا رتيبًا بل له العديد من التطورات الدرامية والمواقف المثيرة للاهتمام.

وشهدت الحلقة الأولى من المسرحية تكليف رندة صديقتها “نورا – سيرين عبد النور” بتمثيل زوجها للحصول على أدلة على خيانته لها، والتقاط “نورا” مع زوج صديقتها، والإدلاء بشهادتها. عَنّْ جريمة قتل، وهم يمثلون القاتل ومساعده بالصدفة، بحيث تشتد الأحداث ويشعرون بوجودهم ويهربون، وفِيْ الهروب تكون حياة نورا والمقربين منهم فِيْ خطر.

كَمْا يحقق عزام رامي عياش فِيْ القضية، ويوجه أصابع الاتهام إلَّى نورا، وتكثف القِصَّة وتتداول المؤامرات التي تزيد من تورط الأخيرة فِيْ الجريمة.

يشار إلَّى أن الفنان رامي عياش كان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حلوين حلوين”، على موقع يوتيوب، من كلمات أحمد راؤول، وألحان رامي عياش، وإنتاج شركة موسيقية، وكذلك تصويرها بالفِيْديو. كليب إخراج زياد خوري.