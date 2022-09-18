رامي عياش يحمّس للحلقة الأخيرة من مسلسل “العين بالعين” تحمل مفاجآت

أثار الفنان اللبناني رامي عياش، الجمهُور على الحلقة الأخيرة من مسلسل “العين فِيْ العين” من تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم، حيث وعدهم بالعديد من المفاجآت، مبينًا أنها ستكون من أكثر حلقات جميلة.

شارك عياش، عبر وظيفة الستوري على “انستجرام”، فِيْ مقطع فِيْديو وثق فِيْه لحظة مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل “العين فِيْ العين” برفقة فريق العمل، مثل الفنانة سيرين عبد النور، والمخرجة رندا علم وآخرين، وأرفقت الفِيْديو بتعليق شوق من خلاله المتابعين.

وكتبت الفنانة اللبنانية “من صالة الصباح السينمائية نحضر اليوم الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة، مع وعدها بأنها من أجمل الحلقات وأنها ستجلب الكثير من المفاجآت”.

وبث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفِيْديو، معربين عَنّْ حماسهم لمعرفة النهاية الشيقة للعمل، بالإضافة إلَّى المفاجآت التي تحدث عَنّْها الفنان، فِيْما طالب آخرون بإنتاج جزء ثان من المسلسل، لعمقه. حب الحقائق التي تعاملت معها والثنائي الذي وحد رامي عياش وسيرين عبد النور.

يجسد عياش فِيْ المسلسل شخصية “عزام”، ضابط قوى الأمن، الذي يتميز بحقوقه والقدرة على الصرامة عَنّْد الضرورة، إذ لا يتبع إيقاعًا رتيبًا، بل له تطورات كثيرة. . ومواقف مثيرة للاهتمام.

بدأت القِصَّة بتكليف نورا لصديقتها رندة بمراقبة زوجها سرًا، بعد شكوك كبيرة بخيانته لها، وبينما كانت نورا تراقب زوج صديقتها، صادف أنها شهدت وقوع جريمة قتل، والقاتل هُو القاتل. نفس. تحت المراقبة مع نورا قام بالتقاط صور للجناة والجريمة.

يشعر القاتل ومساعده أن هناك من يراقبهما، مما يعرض عائلة نورا للتهديدات والخطر المستمر. من جهة أخرى، يكلف المحقق “عزام – رامي عياش” بمهمة التحقيق فِيْ جريمة القتل للعثور على الجاني، وكل أصابع الاتهام تشير إلَّى “نورا” بحسب الأدلة التي قدمها ضده مجهُولون، لكنه الموضوع. الاتهام الأول من وجهة نظر العدالة.

يسلط المسلسل الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، بينما يفضح الفساد لفئة كبار المسؤولين وأثرها على المجتمع، بينما يعرض الأحداث بإضافة عَنّْصر التشويق والعاطفة، والنجوم سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، مجدي مشموشي، رودريغ سليمان، دانا الحلبي وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.

نجح مسلسل “العين فِيْ العين” فِيْ جذب الجمهُور وتحقيق جمهُور عربي، ومتابعة كبيرة عبر تطبيق “شاهد” منذ بداية عرضه، حيث أشادوا بقِصَّة المسرحية وأداءها. أبطاله.

يشار إلَّى أن الفنان رامي عياش كان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حلوين حلوين”، على موقع يوتيوب، من كلمات أحمد راؤول، وألحان رامي عياش، وإنتاج شركة موسيقية، وكذلك تصويرها بالفِيْديو. كليب إخراج زياد خوري.