رامي عياش يشوق لـ “العين بالعين” مع سيرين عبد النور.. أجواء بوليسية

أبهر النجم اللبناني رامي عياش الجمهُور بأحدث مسلسل “العين فِيْ العين” مع الفنانة سيرين عبد النور، المقرر عرضه فِيْ 21 أغسطس.

تضمن مسلسل “برومو” الذي نشره عياش عبر حسابه على Instagram العديد من المشاهد الغامضة والممتعة التي زادت من فضول الجمهُور وحماسه لمشاهدته، حيث تدور أحداثه فِيْ جو بوليسي، على مدار 15 حلقة، كتبها سلام قصيري. . إخراج رندة علم.

ويشارك فِيْ البطولة عياش وسيرين عبد النور وبادي أبو شقرة وطوني عيسى وآخرون، وينتجها صادق الصباح.

وظهر عبد النور فِيْ الفِيْديو الدعائي للمسلسل، مرتديًا ملابس الصحافة، مشيرًا إلَّى شخصيته التي سيلعبها صحفِيْ استقصائي.

على جانبك؛ وأرفق الحساب الرسمي لمنصة “واحد” تعليقًا مثيرًا للاهتمام بالفِيْديو جاء فِيْه “كل شيء فِيْ الحياة له منطق إلا الانتقام. هل أنتم مستعدون … رامي عياش وسيرين عبد النور فِيْ الدراما المشوقة .. .. العين بالعين … من 21 أغسطس فِيْ شهِيْد فِيْب ”.

واحتفل الطاقم قبل أيام بانتهاء التصوير حيث وثقوا أجواء الغناء والرقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش مع زوجها وزملائها فِيْ مسلسل “العين فِيْ العين”، وظهرت سلسلة من الفِيْديوهات التي ظهرت فِيْها مع زوجها.

تداول الفِيْديوهات من قبل الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالعلاقة الرائعة بين داليدا ورامي، ومشيدًا بفريق المسلسل، مشيرًا إلَّى أن أجواء الحب بدت واضحة من خلال تفاعلهم فِيْ الحفل.

كَمْا شاركت الفنانة سيرين عبد النور، فِيْ وظيفة الستوري على انستجرام، مقطع فِيْديو وثقت فِيْه أيضا أجواء الاحتفال بنهاية التصوير، حيث ظهر الجميع بفرح كبير ورقص وغناء. أغنية. “مبروك” لرامي عياش وصينية الكيك التي طُبع فِيْها اسم المسلسل. .

وفِيْ مقطع آخر، ظهر عياش وهُو يغني عبد النور “يا بنت السلطان”، فِيْما رقصت الأخيرة بجانبها، وظهرت بوادر السعادة على وجهه.