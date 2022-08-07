رامي عياش يطرح “حلوين حلوين”.. والنجمة الذهبية أول المهنئين

طرح الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة “حلوين حلوين” على قناته على موقع يوتيوب، والتي يتعاون فِيْها مع المؤلف أحمد حسن راؤول، وسط احتفال ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي.

رامي عياش، من خلال أغنية “حلوين حلوين”، يدعو إلَّى الحب والمرح والتفاؤل والأمل والبعد عَنّْ كل ما يزعج راحة الحياة، مستعينا بالراقصين فِيْ أداء عروض تعبر عَنّْ أجواء الأغنية.

الأغنية من كلمات رامي عياش وإخراج زياد خوري وإنتاج شركة ميوزيك كومباني، وفِيْ البداية تقول شخصان جميلان مع بعض الناس الجميلين. مع الشوق والشوق، هم دائما يطيرون. يا سلام يا سلام كَمْا حلمت تمامًا. أين عشاق كوم ونحن كوم.

هنأت النجمة الذهبية نوال الزغبي مواطنتها الفنان رامي عياش، على طرح أغنيتها الجديدة، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر “كَمْ أنت جميلة، أنت جميلة. مع بعض الحب أنت الحلوة وتحلل كل ما يغنيه رامي عياش. تهانينا لـ Mega Hit يا حبيبتي “.

إضافة إلَّى ذلك، أعادت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة نشر الأغنية عبر حسابها على موقع التدوين الصغير وعلقت “أنت جميلة … تماما بعد أحلى”.

جدير بالذكر أن الفنان رامي عياش وزوجته داليدا ورفاقه احتفلوا مؤخرًا بانتهاء تصوير المسرحية التي أخرجتها رندة علم وإنتاج شركة الصباح.

وثقت داليدا مجموعة من الفِيْديوهات ظهرت فِيْها مع زوجها، حيث كانت حريصة على مشاركة لحظة الاحتفال، حيث بدت متكئة عليه وتعانقه أثناء غنائه، وبدت وكأنها مندمجة معه.

وتداول الجمهُور الفِيْديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالعلاقة الرائعة بين داليدا ورامي، ومثنيا على فريق المسلسل، مشيرا إلَّى أن أجواء الحب بدت واضحة من خلال تفاعلهما فِيْ الحفل.

ومسلسل “العين فِيْ العين” من تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم ويشارك فِيْ بطولته رامي عياش وسيرين عبد النور وفنانين آخرين، وتدور أحداثه حول الحركة والعاطفة.