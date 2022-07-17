رانيا فريد شوقي تكشف شرطها لدخول ابنتها عالم التمثيل

علقت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي على سبب رفضها السماح لابنتها بدخول مجال الفن مثلها مثل جدها رغم محاولاتها ذلك.

وقال شوقي فِيْ تصريحات تلفزيونية إنه يريد ابنته أن تنهِيْ دراستها أولا، لأن والدها فعل الشيء نفسه معها، عَنّْدما أرادت دخول مجال الفن فِيْ سن مبكرة.

وأضافت الفنانة أن والدها فريد شوقي رفض دخولها إلَّى عالم التمثيل خوفا عليها، لأنه اعتبرها مهنة صعبة خاصة بالنسبة للنساء.

وأشارت إلَّى أن والدها شعر أن الفن يمكن أن يبعدها عَنّْ تربية الأسرة والحياة الطبيعية، لكنها ظلت ملتزمة برأيه ودخلت مجال التمثيل لأنها هُوايتها الوحيدة.

فِيْ سياق آخر ؛ احتفلت رانيا فريد شوقي، مؤخرًا، بعيد ميلاد زوجها تامر الصراف، متمنية له كل عام سعيد، ووفق الله له الصحة والغطاء والتوفِيْق.

ووثقت الفنانة صورة مع زوجها عبر حسابها على انستجرام أرفقتها بالتعليق “كل عام انت طيب يا زوجي الحبيب واتمنى لك مليون سنة يارب بالصحة والعافِيْة والغطاء”، النجاح. والعطف يا رب “.

فِيْ وقت سابق، احتفلت رانيا فريد شوقي بعيد زواجهما مع تامر الصراف ونشرت مقطع فِيْديو يجمع العديد من صورهما معًا على أنغام أغنية النجمة الراحلة صباح “كل الحب وأنت طيب”، وعلقت عليها قائلة “حضورك بجانبي”. يجعلني أسعد، وأكثر الأشخاص امتنانًا وحظًا فِيْ العالم. ذكرى زواج سعيدة لصديق روحي، أشكرك على حبي للرعاية والمحبة والدعم. كل عام وانت حبي سادس جواز سفرنا اتمنى لك عمري كله يارب.

على الصعيد الفني، عُرضت حلقات حدوتة “أم العيال” من الموسم الثاني من مسلسل “زي القمر”، بطولة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفِيْق، ومحمود ياسين “جونيور”، ورضوى جودة، وضياء الميرغني. والعديد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

ظهرت رانيا فريد شوقي فِيْ دور سيدة ريفِيْة متزوجة ولديها 7 أطفال، تتعرض للضرب والإهانة باستمرار من قبل زوجها، حيث يأخذ أموالها ويعتمد عليها وعلى الأطفال. يحدث فِيْ العديد من الأسر المصرية.