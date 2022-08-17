رانيا يوسف أنا الأذكى بسبب أخطائي.. ومكياجها يعرضها للانتقاد

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها واثقة بنفسها لأنها قوية وذكية وسعيدة رغم الصدمات وبعض الظروف التي مرت بها.

ووثقت الفنانة صورة لها على إنستغرام ظهرت فِيْها بفستان أسود، وعلقت “أنا أقوى لأنه كان علي أن أكون. أنا أذكى لأخطائي وأسعد لأنني عرفت الحزن والحكَمْة من كل دروسي “.

وأثارت إطلالة رانيا يوسف وكلماتها تفاعل جمهُورها والعديد من زملائها الفنانين ومن بينهم الفنانة غادة عبد الرازق التي وضعت قلوب حمراء للتعبير عَنّْ حبها لما كتبته، والأمر نفسه بالنسبة للممثلة ساندي.

ورغم أن بعض تعليقات المتابعين ركزت على ظهُور الممثلة المصرية، من ناحية الملابس والمكياج، اعتبر البعض أنها لم تنجح فِيْ مظهرها، بينما اهتم البعض الآخر بالحديث عَنّْ الوشم المرسوم على كتفها.

كَمْا كتب متابعة، “المكياج هُو ما يعجبني فِيْها، بصراحة أنا أفضل مكياج العيون، لماذا هذا و Rouge أيضًا النظرة البسيطة عليك أحلى بكثير وملامحك بدون مكياج”. بل هم أحلى “.

وأضافت أخرى “الفستان مناسب لها لكن المكياج غير مناسب”.

وأخيراً شاركت الفنانة المصرية الجمهُور فِيْ صور إجازتها الصيفِيْة، وظهرت بفستان قصير من “الكشمير” وقبعة ونظارة شمسية.

وألحقت رانيا يوسف هذه النظرة برسالة غامضة قالت فِيْها “عِش حياتك كَمْا تريد ولا تجعل أحداً يشعر بالذنب لأنك تعيشها بإرادتك وطريقتك”.

وفِيْ الجانب الدرامي تشارك رانيا يوسف فِيْ فِيْلم “الملك” مع الفنان نضال الشافعي تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

تقدم الفنانة فِيْ الفِيْلم شخصية امرأة لديها القدرة على توقع الأحداث والتنبؤ بها قبل وقوعها، من خلال ابنها الذي يعاني من مرض نادر، وهِيْ قدرة لا توجد فِيْ من حولها.

وكان آخر أعمال رانيا يوسف فِيْ التلفزيون هُو مسلسل “ملكة جمال فرح” بطولة أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج وعدد كبير من الفنانين.

من ناحية أخرى، احتفلت رانيا يوسف بتخرج ابنتها من الثانوية وإتمام الثانوية العامة، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها على “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة “أحلى يوم وأجمل فِيْ حياتي”. ونانوسا تتخرج من المدرسة، حياتي كلها وحياتي لك ولأختك، الله يحفظك ويسعدك ويتركك لي وقلبي وعمر يا أمي “.