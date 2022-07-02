رانيا يوسف لهذا السبب قررت عدم حضور عزاءات الفنانين

كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أن سبب تغيبها عَنّْ حضور جنازات زملائها النجوم، هُو تواجد وسائل الإعلام بكثرة لبث مراسم العزاء التي لا تعتبرها “احترامًا للمتوفاة”. .

وقالت رانيا يوسف فِيْ إطار لقائها فِيْ برنامج Show fi Ma fi “للأسف لا يوجد احترام للعزاء وكل الوقت يتهمونك بتقديم عرض، رغم أنك فِيْ الواقع ستقدم تعازيك. . ” لكن الكاميرات والناس لا يحترمون ذلك “.

وأشار النجم المصري إلَّى أن آخر عزاء له كان تعازي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم قرر لاحقًا عدم حضور أي حدث للوسط الفني، موضحًا “فِيْ تلك اللحظة قررت عدم تقديم آخر. تعازي الحارة، وجدت العديد من الكاميرات وقلت إنها ليست حلوة، إنها ليست ضرورة ممتعة “.

كَمْا تناولت رانيا يوسف فِيْ حديثها سبب عدم حضورها العديد من حفلات زفاف زملائها فِيْ مجتمع الفن قائلة “فِيْ الأعراس عَنّْدما تكون المناسبة لحبيبة وظروفِيْ تسمح لي بالحضور، أنا موجود، لكنني غير متاح طوال الوقت، هناك لحظات يكون لدي فِيْها أولويات، بما فِيْ ذلك راحتي وبناتي وبيتي “.

وحول انتشارها فِيْ استخدام “الترند” فِيْ كل فعل ينطلق منها، علقت رانيا يوسف “هذا حب الناس لفكرة، وهذا ضرورة جميلة”. . “

وحول ظهُورها فِيْ برنامج “رامز السينمائي” مع رامز جلال ومدى انزعاجها من الانتقادات التي وجهها لها الأخير، قالت رانيا يوسف “عرفت رامز منذ فترة طويلة وعرف ياسر منذ فترة طويلة. وقت طويل. منذ فترة طويلة، نحن أخوات ولا أستطيع أن أشعر بالضيق، هذا هُو نوع العرض حول الفكرة وتكوينها. يجب أن يقوم العرض بهذه السيناريوهات، وأنا أفهم ذلك.

وأكدت رانيا يوسف أنها لم تكن تعرف النكتة مسبقًا قائلة “لا، لم أكن أعرف ذلك، كنت أعلم أنني سأقوم بعمل مشهد مع فان دام”.

من ناحية أخرى، احتفلت رانيا يوسف بتخرج ابنتها من الثانوية وإتمام الثانوية العامة، ونشرت صورة لها من حفل تخرجها، عبر حسابها على “إنستجرام”، علقت عليها قائلة “أحلى وأجمل فِيْ حياتي”. ونانوسا تخرجت من المدرسة مع بنت طيلة حياتي وحياتي لك ولأختك الله يحفظك ويسعدك ويتركك لي وقلبي وعمر أمي.