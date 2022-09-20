رانيا يوسف مستغربة من شروط ملابس مهرجان القاهرة.. وسأخترع بدلة باسمي

أعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عَنّْ دهشتها الكبيرة من الشروط التي وضعها رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، فِيْ دورته المقبلة، بشأن التزام النجوم الحاضرين بالزي الرسمي، على غرار المهرجانات العالمية.

وعلق يوسف بقوله “هذا عجيب، لكننا سنفعل ما يريحهم”.

وأضافت الممثلة، فِيْ تصريحات لصحف محلية “طالما أن الفستان رسمي فسأبتكر لك حلة ولن تكون هناك بدلة، ستكون بدلة باسم رانيا يوسف، وانتظر. ” لبدلتي فِيْ الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت “.

تفاعل النجوم بشكل مكثف مع قرار حسين فهمي وشروطه لملابسه فِيْ مهرجان القاهرة، حيث أيدت الفنانة بشرى قراره وقالت فِيْ تصريحات خاصة لـ ”فوشيه” “أنا أؤيد الأستاذ حسين فهمي فِيْ القرارات التي تراها. صحيح للمهرجان حتى نتعرف على ثقافة الظهُور بالملابس المناسبة للسجادة الحمراء دون ضجيج يقصد به أن يكون مجرد اتجاه وليس له علاقة بالمهرجانات الدولية “.

كَمْا أعربت الفنانة صابرين عَنّْ سعادتها بتطبيق مطلب اللباس على فناني الأداء، قائلة “لرئيس المهرجان كل الحق فِيْ وضع قواعد الجلسة التي يترأسها. لأن كل رئيس يريد أن يظهر للعالم أفضل فِيْلم، وحسين فهمي من النجوم العظماء الذين يعرفون جيداً ما تعَنّْيه كلمة مهرجان دولي، وقد احترمت الشروط التي وضعها “.

وقالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر لـ “العرب اليوم” “أتمنى أن يتم تنفِيْذ ذلك حتى يظهر المهرجان بالشكل المطلوب والسليم، لأنه مهرجان دولي مثل المهرجانات الدولية الأخرى”.

وأضاف “على مدى السنوات القليلة الماضية لاحظت شخصيات، ولا أعرف كَيْفَ تلقيت دعوات للحضور بهذا الزي أو بهذه الطريقة المبالغ فِيْها. ليس لدي اعتراض على ملابس أحد، ولكن اختيار الزي المناسب”. للمهرجان ضروري “.

من جهته، ذكّر الفنان حسين فهمي النجمات بظروف ملابسهن فِيْ مهرجان القاهرة الـ44، الذي سيبدأ فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر.

وأكد فهمي أن من لا يلتزم باللباس المخصص للمهرجان لا يجب أن يشارك، قائلاً “من لا يحب أن يقول لا يغضب … ببساطة، هناك الكثير من الناس ليسوا كذلك”. يرتدي. بادئ ذي بدء، وهذا هُو اللباس الذي سيلتزمون به. المنزل يراقبنا “.