راني الخضري فِيْ قانون الجذب لا تبحثي عَنّْ الحب.. وقد تجذبين شبيهك بهذه الحالة

La ley de la atracción no se considera uno de los hechos actuales, sino que es tan antigua como la civilización misma, ya que los antiguos egipcios creían en la existencia de esta ley y la usaban en su vida diaria, y los antiguos griegos las seguían بشكل عام. .

لقد غاب الاهتمام بهذا القانون لفترة طويلة، وعاد التركيز إليه مع ظهُور البرمجة اللغوية، وينص قانون الجذب على أن مسار حياتنا اليومية هُو نتيجة أفكارنا.

وأشار خبير الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري فِيْ حلقة هذا الأسبوع من برنامج “العرب اليوم” إلَّى أن قانون الجذب يجب أن يقوم على الأفكار أولاً، ثم الإيمان بهذه الفكرة، وثالثاً البحث عَنّْ الفكرة.

كَمْا أنه يؤكد أن الشخص يجب أن يكون لديه القدرة على تحقيق فكرته والاستعداد لها، لأنه من غير الوارد تحديد هدف خارج قدراتنا.

واستشهد بمثال حيث قال “لا يمكن أن تصبح مغنيًا ليس لديه مادة صوتية جميلة، بمعَنّْى آخر، يجب أن يكون الهدف قابلاً للتحقيق، ونحن نسعى جاهدين لتحقيقه”.

ينطبق قانون الجاذبية على جميع جوانب الحياة، بما فِيْ ذلك الحب، وهذا يعتمد على توافر مجموعة من الشروط التي أشار إليها خبير الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري، لكنها فِيْ الوقت نفسه تؤكد أن معظمهم يقولون الحب مصادفة والموضوع لا يحتاج إلَّى بحث وليس بالضرورة أن ينجذب لمن يشبههم وهذا ما يحدث أحيانًا بعد تجارب انفصال عديدة.