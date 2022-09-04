راني الخضري لا تضعي النباتات بغرفة النوم.. والسرير بجانب حائط الحمام

المنزل هُو مرآة لحياتنا ومصدر مباشر لتبلور شخصيتنا وشخصيتنا، لذلك يجب أن يكون هذا المكان هُو المكان الذي نشعر فِيْه بالراحة النفسية والهدوء الأخلاقي، مما يخلق التوازن والنظام فِيْ المنزل بكل ما فِيْه. التفاصيل. من الأثاث إلَّى اللوحات والمرايا وغيرها الكثير، ينعكس ذلك بشكل مباشر على حياتنا وأفعالنا.

فِيْ حلقة هذا الأسبوع من برنامج “العرب اليوم”، يشير خبير الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري إلَّى بعض الأسرار والنصائح لجلب وخلق الطاقة الإيجابية فِيْ المنزل. وتحدث فِيْ بداية الحلقة عَنّْ طاقة الماء والرياح وعلم “فانك تشوي”، مشيرًا إلَّى أن هذا العلم يعتمد على هندسة الرسم والألوان.

وأضاف أن وجود مرآة على باب المنزل مهم جدا لأنها تعكس الطاقة البشرية سواء كانت إيجابية أو سلبية كَمْا نرى فِيْ البيوت الدمشقية القديمة.

وتابع، بعد دخول المنزل يجب الانتباه إلَّى الألوان بداخله، والألوان المفضلة هِيْ الأبيض والأحمر والبرتقالي، أما اللون البنفسجي فهُو من الألوان التي تسبب الاكتئاب والنعاس.

ومن الأخطاء التي أشار إليها الخضري وجود نباتات أو كهرباء فِيْ غرفة النوم، أو وضع السرير بجوار حائط المرحاض.

وفِيْ الختام قدمت راني الخضري الكثير من النصائح للسيدات من أهمها “يفضل أن يكون المطبخ أبيض، والخشب فِيْه بلوط، والمرحاض أخضر، لأنه تعتبر طاقة مائية، ومن حيث الإضاءة يجب أن تكون صفراء أو بيضاء.

وشددت على أن هذه المعلومة أهم للمرأة من الرجل.