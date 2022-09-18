راني الخضري معدتك مفتاح سعادتك.. والسر فِيْ هذه الأطعمة

السعادة ليست مجرد سفر ورفقة ونجاح، بل توجد فِيْ طبق الطعام، حيث يعد الطعام من أهم مصادر السعادة ووسيلة فعالة لاستخدامها فِيْ إدارة مزاجنا.

تحدث خبير الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري فِيْ حلقة هذا الأسبوع من برنامج “العرب اليوم” عَنّْ أكبر أسرار السعادة فِيْ الصحة، مشيرًا إلَّى أن سر الجسد هُو المعدة، فعَنّْدما تكون المعدة سليمة وخالية من الأمراض، سنفعل. كن سعيدا.

ولدى سؤاله عَنّْ أهم الأطباق التي تسعد الإنسان، أجاب بأن هناك عدة أطعمة أهمها الشوكولاتة الداكنة والأناناس والموز والمكسرات والدجاج والديك الرومي وأيضاً الوجبات السريعة، لكنها تسبب مرض السكري.

وتابع فِيْ حديثه قائلاً إنه بعد تناول الأطباق الدهنية، يصاب الشخص بالنعاس والخمول بشكل لا إرادي، بسبب زيادة الميلاتونين وانخفاض السيروتونين.

ومن أهم أسرار السعادة التي ذكرها بعيدًا عَنّْ الأكل التعرض لأشعة الشمس والذكريات الجميلة التي تفرز مادة السيروتونين فِيْ الأمعاء وتجعلنا نشعر بالسعادة، بينما الذكريات الحزينة تفعل العكس، لأنها تقلل من إفراز السيروتونين وتجعلنا نشعر بالاكتئاب. .

فِيْ نهاية الحلقة. قدم الخضري بعض النصائح المهمة جدًا قبل النوم بخمس دقائق. إنه التفكير فِيْ الأشياء الجميلة، أي لا يجب أن نخلق المشاكل، يجب أن نكون سعداء وألا نتذكر الأشياء السلبية التي حدثت لنا خلال النهار.