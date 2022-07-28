راني الخضري نادين ونجوى ونوال بحاجة لتدريب بالطاقة.. وأحلام وهِيْفاء طاقتهما عالية

“الحديث عَنّْ الطاقة له نكهة مختلفة. يأخذك الحديث إلَّى عالم آخر. لا نعرف الكثير عَنّْها. يمكننا أن نلاحظها فِيْ تفاصيل حياتنا اليومية ونتجاهل مزاياها. غالبًا ما نربط حياتنا بأشياء مختلفة نبني عليها تساعد آمالنا وأحلامنا، وعلم الطاقة، حسب العديد من الدراسات والأبحاث، فِيْ تحسين نوعية الحياة إذا توفر مدرب مؤهل.

من خلال الموقع الرسميك، التقى العرب اليوم بخبير الطاقة ومدرب السعادة، راني الخضري، الذي تحدث هذه المرة عَنّْ طاقة مختلف المشاهِيْر والنجوم.

وقال الخضري إن طاقات النجوم تعكس هالاتهم وصورتهم عَنّْ الطبيعة التي يظهرون فِيْها عبر منصات إعلامية مختلفة وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعمل هذه الهالات أيضًا على جذب الجمهُور.

وفاقت طاقة الفنانة الإماراتية أحلام طاقة الفنانة الإماراتية، بسبب شخصيتها الإيجابية والمتجددة، حيث صرحت خبيرة الطاقة راني أن أحلام تلجأ أحيانًا إلَّى ارتداء مجوهراتها والأحجار الكريمة لجذب من حولها. . بناء على علم الطاقة، وقالت إن هِيْفاء وهبي لديها أيضًا طاقة أنثوية عالية، وهُو ما حسمه الفنان السوري تيم حسن، الذي يجلس على عرش المؤثرين من حيث الطاقة، ناهِيْك عَنّْ تقييمها الفني.

من وجهة نظر خبير الطاقة راني الخضري، هناك عدد من النجوم الذين يحتاجون إلَّى تحسين طاقتهم بنسبة 20٪، منهم نوال الزغبي وماغي أبو غصن ومكسيم خليل، وأنا ميريام فارس، بحسب فِيْ رأيه، يحتاج فقط إلَّى 10٪ ليكون أكثر فعالية من حيث الطاقة.

جدير بالذكر أن راني الخضري مدرب دولي فِيْ الطاقة والسعادة والتحفِيْز النفسي والأخلاقي من الأكاديمية البريطانية للتعليم والتدريب، حاصل على شهادة فِيْ الطاقة “تشي”، وشهادة فِيْ الطاقة “تاي تشي” و شهادة فِيْ علاج “طاقة الريكي” من ماليزيا، ومتخصصة فِيْ تحليل الشخصية وقراءة العقل اللاواعي، ومدربة لعدد من نجوم الفن والإعلام والتمثيل والغناء فِيْ الوطن العربي، ومؤسس مركز دريم كاتشر الذي يعمل. لتحسين نوعية الحياة لعدد كبير من الناس فِيْ مختلف التخصصات.