راني الخضري هناك فاشينيستات وبلوغرز اعترفنَ لي بأنهن فكّرن بالانتحار

نتعرض كل يوم لسيل من الضوضاء المرئية على منصات التواصل الاجتماعي. وفقًا لبعض الدراسات الحديثة، هناك ثلاثة مليارات شخص فِيْ جميع أنحاء العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وهُو ما يعادل 40 فِيْ المائة من سكان العالم.

كَمْا نقضي ما معدله ساعتان يوميًا فِيْ التصفح والتفاعل مع هذه المواقع، ولا يخفى على أحد أن هذا التعرض لا يخلو من الآثار السلبية، خاصة وأننا نرى حَقيْقَة زائفة لا علاقة لها بالواقع. أكثر. حالات.

فِيْ حلقة هذا الأسبوع من برنامج “العرب اليوم”، أشارت خبيرة الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري إلَّى بعض الأشياء التي تبدد طاقتنا وتجعلنا نفكر بشكل سلبي، ينظر إليها متابعوها على أنهم قدوة ويبحثون دائمًا عَنّْ تقليدها. .. وقارنوا مع أنماط حياتهم، وهنا تكَمْن المشكلة.

جدير بالذكر أن راني الخضري مدرب دولي فِيْ علوم الطاقة والسعادة والتحفِيْز النفسي والأخلاقي فِيْ الأكاديمية البريطانية للتعليم والتدريب. وهُو حاصل على شهادة فِيْ طاقة تشي، وشهادة فِيْ طاقة تاي تشي وشهادة فِيْ علاج طاقة الريكي الماليزي. متخصص فِيْ تحليل الشخصية وقراءة العقل اللاواعي، وهُو مدرب لعدد من نجوم الفن والإعلام والتمثيل والغناء فِيْ الوطن العربي، ومؤسس مركز Dream Catcher الذي يعمل على تحسين نوعية حياة الإنسان. عدد كبير من الناس فِيْ مختلف التخصصات.