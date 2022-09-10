راني الخضري يحذر من طاقة شهر “أيلول”.. ويقدم نصائحه للتغلب على مشاكله

باختلاف المناخات والفصول، تتقلب حالاتنا النفسية وتتنوع، ويتغير الأمر أيضًا فِيْ حالتنا الجسدية، فهل تعرف أجسادنا كَيْفَ تبدو ألوان الأشجار والسماء هل نحن بالفعل نمر بتغيرات بيولوجية تتزامن مع تعاقب الفصول

فِيْ حلقة هذا الأسبوع من برنامج “العرب اليوم”، أشار خبير الطاقة ومدرب السعادة راني الخضري إلَّى طاقة شهر سبتمبر وتأثيرها على الإنسان.

بدأ الخضري حديثه بالقول إن شهر سبتمبر من الأشهر القوية والمخيفة، وكلمة “سبتمبر” باللغة السريانية لها معَنّْيان للبكاء الشديد والعمل الجاد، ويمر الإنسان بما يسمى “يسقط”. الاكتئاب “، وهُو نقص هرمون السيروتونين وزيادة فِيْ الميلاتونين، حيث يشعر الشخص بالكسل وينام كثيرًا.

وأشار إلَّى أننا كبشر خُلِقنا من الماء والأرض ونرتبط بالطبيعة، وهذا الطقس الخريفِيْ وتحول لون الشجرة من الأخضر إلَّى الأصفر يؤثر علينا كثيرًا.

وعَنّْدما سُئل الخضري عَنّْ علاقة شهر سبتمبر بمحاولات الانتحار التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، علق قائلاً “احذروا من طاقة شهر سبتمبر”، وتابع حديثه أنه فِيْ هذا الشهر هناك العديد من الحوادث والدم والانتحار والمشاكل الزوجية، لأن فِيْها تغير هرمونات فِيْ الجسم وتغير فِيْ طبيعة الحياة الكاملة كالورقة.

وأشار إلَّى أن الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة ويأكلون طعامًا غير صحي سيزيدون من اكتئابهم وكسلهم.

فِيْ نهاية الحلقة. قدم المدرب راني الخضري عدة نصائح للتغلب على طاقة سبتمبر أهمها التعرض للشمس والمشي على البحر وثالثاً التقليل من الحلويات والسكريات والدهُون وممارسة الرياضة.