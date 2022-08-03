رباب كنعان تتراجع عَنّْ قرار اعتزالها الفن.. وتوجه رسالة

أعلنت الفنانة السورية رباب كنعان، عودتها لمجتمع الفن وعالم التمثيل مرة أخرى، وتراجعت عَنّْ قرارها بالاعتزال، عبر منشور كتبته على صفحتها الشخصية على فِيْسبوك.

شكرت كنعان كل من تواصلت معه بشأن العودة إلَّى مجتمع الفن بشكل صحيح وعلى المستوى الذي اعتادت عليه، وكذلك متابعوها ومعجبيها على حبهم وثقتهم.

وشكرت رباب كنعان بشكل خاص الفنان السوري قاسم ملحو والمخرج عارف الطويل والمخرج سامي جنادي والكاتب هُوزان عكا وبعض شركات الإنتاج مثل شركة ماهر برغلي وشركة محمد حمشو.

تفاعلات وتعليقات كثيرة تدفقت على تدوينة كنعان، مرحبة بعودته إلَّى الدراما السورية، معربًا عَنّْ سعادته العميقة بالتراجع عَنّْ قراره بالاعتزال عَنّْ عالم التمثيل، متمنياً له المزيد من التوفِيْق والنجاح فِيْ مسيرته المهنية.

كان رباب كنعان قد أعلن اعتزاله الفن نهائيًا فِيْ 3 نوفمبر 2022 عبر منشور كتبه على صفحته الرسمية على فِيْسبوك.

حينها لم توضح سبب اعتزالها، وأثار خبر اعتزالها ضجة كبيرة فِيْ أوساط محبيها، وأطلق عليها الجمهُور السوري والعربي لقب “الآنسة وردة”، نسبة إلَّى شخصيتها. لعب. فِيْ مسلسل “هرموسا وهناء” فِيْ أجزائها.

يذكر أن أحدث أعمالها المسلسل السوري “تأثير الفراشة” للكاتب محمود عبد الكريم والمخرج زهِيْر قانوع، أنتج عام 2022، حيث ظهرت فِيْه بدور “أم عَنّْود”.

أما عَنّْ المسرح فقد قدم كآخر عمل مسرحي له مسرحية “الريشة البيضاء” تأليف وإخراج وليد الدبس.

وفِيْ سياق مختلف، ردت كنعان مؤخرًا، على موقع إخباري، بعد أن قام أحد الصحفِيْين العاملين فِيْ الموقع بتخويفها على شكل كنعان وشبهها بـ “الزومبي”، وهم ميتون يمشون.

ونشرت الفنانة السورية مقطع فِيْديو على صفحتها الشخصية على فِيْسبوك، توثق فِيْه اسم الموقع والناشر، وكذلك عَنّْوان الفِيْديو المخالف، وعلقت ساخرة “لدي لقطة فِيْ السينما العالمية”.

تفاعل العديد من محبي ومتابعي الفنانة فِيْ الفِيْديو المنشور، مسلطين الضوء على جمالها ولطفها، مع ضرورة تجاهل التعليقات السلبية التي غالبًا ما تهدف إلَّى الإضرار بالفنانة أو الفنانة.