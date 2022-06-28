رباب كنعان للمخرجين مو بعد ما أعمل بوتوكس وفيلر ونفخ ودفش تغيروا رأيكم

وجهت الفنانة السورية رباب كنعان، رسالة ساخرة إلى المخرجين والمنتجين والممثلين الفنيين، عبر منشور على صفحتها الرسمية على “ فيسبوك ” حول أولوية إعطاء الأدوار في المسلسلات لفنانين خضعوا لعمليات جراحية وحقن تجميلية مثل البوتوكس والفيلر والتضخم. .

وأضاف كنعان مازحا أنه سيجري هذه العمليات بشرط أن يحصل على دور في إحدى المسرحيات، أي التأكد من تمثيله في دور قبل الخضوع للحقن والجراحة التجميلية.

وكتب الفنان السوري المتقاعد “إلى كل النجوم المخرجين والمنتجين والمنتجين والممثلين بعد أن أحصل على البوتوكس والفيلر والنفخ والصحن والنكش والتيش، قررت أنك تريد ممثلة لا خبيرة تجميل”.

تدفقت العديد من التعليقات والتفاعلات من متابعيها على منشور كنعان، مغازلة بجمالها الطبيعي غير المزخرف، مع ضرورة الابتعاد عن فكرة الحقن والضيق، مؤكدة أنها فنانة جميلة ولها بريقها وسحرها. . .

كما علق البعض على النشر متذكرين شخصية “الآنسة وردة” التي اشتهرت فيها كنعان في مسلسل “جميل وهانا” بجزئه الأول والثاني.

وقال أحد المتابعين معربا عن فخره الكبير بالفنان “على أي حال، لسنا مخرجين أو منتجين، لكننا فخورون ببطلتكم وجمالك وشكلك الجسدي ونقاوتك، كيف كنت وأين كنت. . “

وطالب بعض المتابعين رباب كنعان بالامتناع عن فكرة التجميل، مع ضرورة تغيير لون شعرها إلى البني الغامق أو الأسود بدلاً من الأشقر، حيث علق أحد المتابعين “غير لون شعرك، صبغ”. أسود أو بني غامق، ولا تضع المكياج. “

وكانت رباب كنعان قد أعلنت اعتزالها الفن في 3 نوفمبر 2022 عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث نشرت “على صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اعتزالتي”.

ولم توضح كنعان سبب انسحابها، حيث صدم الخبر جمهورها، أو كما تُعرف في الشارع السوري بـ “الآنسة وردة”.

يشار إلى أن آخر أعماله هو مسلسل “تأثير الفراشة” للكاتب محمود عبد الكريم والمخرج زهير قانوع، إنتاج عام 2022، من بطولة سمر سامي وعبد الهادي صباغ وبيار داغر ونورا رحال. لين غارة وياسر البحر ونجوم الدراما السورية واللبنانية.

أما على خشبة المسرح مسرحية “الريشة البيضاء” هي أحدث مسرحية لها من تأليف وإخراج وليد الدبس وبطولة رباب كنعان ومؤيد الخراط وناصر الشبلي وباسم عيسى وسيرينا محمد وغيرهم. المسرح السوري.