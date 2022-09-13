رباعي الهلال يواصل التأهِيْل قبل مواجهة الوحدة

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الليلة “الثلاثاء”، تمرينًا منتظمًا ؛ استعدادًا لمواجهة الوحدة فِيْ الدوري السعودي.

ويستضيف الهلال نظيره الوحدة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز الجمعة المقبل فِيْ إطار الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

اقرأ أيضا 3 عروض برازيلية لـ “خطف نجم الهلال” عام 2023

وركز تدريب الهلال على الجانب البدني والفني، وفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز تمارين بدنية وفنية، فِيْما أجرى اللاعبون فِيْ الشق الثاني من التدريبات مناورة فنية ضد الهلال. 19 فريق.

من ناحية أخرى، واصل الرباعي جانغ هِيْون سو، متعب المفرج، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، برامجهم العلاجية والتأهِيْلية للعودة إلَّى التدريبات الجماعية.

ينفذ الهلال، مساء غد “الأربعاء”، تدريباته الرئيسية ؛ استعدادا لمواجهة الوحدة فِيْ مباراة الدور الرابع.

ترتيب الهلال والوحدة فِيْ دوري روشان السعودي

ويحتل الهلال ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات بفارق هدف واحد عَنّْ المتصدر الشباب والوحدة فِيْ المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

حقق الهلال 3 انتصارات متتالية على حساب الخليج (2-0) والفِيْحاء (2-0) والفاتح (1-0)، ويدخل الهلال دوري أبطال آسيا. مباراة الوحدة، مبتهجة بالتتويج بطلاً لكأس سوبر لوسيل 2022، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 فِيْ الوقت الأصلي للمباراة بين بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية، الدوحة التي ستستضيف نهائي كأس العالم 2022.

من جهة أخرى، بدأ الوحدة مشواره فِيْ دوري روشان السعودي، بخسارته أمام النصر (0-1) والرائد (1-0)، قبل أن يحقق فوزه الأول فِيْ الجولة الثالثة على أبها (1). – 1). -0).

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت