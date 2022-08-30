رباعي برشلونة يرحل فِيْ صيف 2022.. وبيانيتش إلَّى النصر!

سيغادر أربعة من نجوم كرة القدم فِيْ فريق برشلونة الأول ملعب الكامب نو ظهر اليوم الثلاثاء، فِيْما يقترب البوسني ميراليم بيانيتش من استكَمْال توقيعه مع النصر، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفِيْ لعام 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

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وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يعقد اجتماعا عاجلا مع المدير الرياضي ماتيو جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف اللاعبين، سواء رحلوا أو انضموا، قبل انتهاء السوق الصيفِيْ فِيْ سبتمبر. 1.

وأكد أن برشلونة وافق على انضمام البوسني ميراليم بيانيتش إلَّى النصر.

وإلَّى جانب بيانيتش أوضح أن ثلاثة لاعبين آخرين على وشك الرحيل من النادي الكتالوني وهم المغربي عبد الصمد الزلزولي والدنماركي مارتن براتويت والجابون بيير إيمريك أوباميانج.

ويسعى النصر لضم النجم البوسني ميراليم بيانيتش، بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي أشرف على تدريباته فِيْ روما بإيطاليا من 2013 إلَّى 2016.