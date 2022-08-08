ربا السعدي ترقص مع زوجها بعيد ميلادها.. وتختار قالب قطع دجاج بدل الكيك

احتفلت الفنانة السورية ربا السعدي بعيد ميلادها السابع والعشرين ووثقت بعض مقاطع الفِيْديو الخاصة بالحفل، عبر الستوري، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت الساعدي فِيْ مقاطع الفِيْديو، مرتدية فستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر بسيطة مع إضافة القليل من مستحضرات التجميل، وحضر الحفل بعض أصدقائها المقربين وزوجها.

للاحتفال بعيد ميلادها، اختارت الفنانة الشابة كعكة “كنتاكي فرايد تشيكن”، حيث وضعت بعض قطع الدجاج المقرمش فِيْ الصناديق المخصصة لها، وكتبت “عيد ميلاد سعيد روب” على الكعكة، واختارت الفنانة الأغنية الشهِيْرة It’s. يوم ميلادي.

فِيْ سياق مختلف ؛ أخبرت ربا السعدي مؤخرا “العرب اليوم” عَنّْ تأجيل عرض مسلسلها الجديد “ذئاب الليل” الذي كتبه والدها الكاتب هاني السعدي، وكان من المفترض أن يعرض المسلسل خلال فترة العرض. الموسم الماضي من رمضان ولكن تم تأجيله لظروف خارجة عَنّْ إرادة فريق المسلسل.

وعبر الساعدي عَنّْ سعادته بعودته للدراما السورية مرة أخرى، عبر هذا المسلسل، وكذلك سعادته بعودة والده للكتابة بعد توقف دام 10 سنوات، متمنياً أن يعرض المسلسل قريباً وأن ينال إعجاب الجمهُور.

ولفتت إلَّى بعض سمات دورها فِيْه، حيث لعبت دور فتاة مدللة تعيش فِيْ منزل جدها ومستعدة دائمًا لجمع الأصدقاء من حولها.

وأكدت ربا السعدي أن السبب الرئيسي لقلة وظيفتها هُو عدم وجود عروض من الشركات، بالإضافة إلَّى عدم وجود الأدوار التي تناسبها، وكذلك الزواج ومسؤولياتها، لكنها تعمل جاهدة لتحقيق هدف. التوازن بين الأمرين معا.

وكانت إيذانا بعودة الدراما السورية وعودتها إلَّى مجدها، وهذا ما دلت عليه الأعمال الدرامية التي عُرضت فِيْ الموسم الرمضاني الأخير.

يشار إلَّى أن من أحدث أعمال السعدي مسلسل “وهدان”، تأليف ديانا كَمْال الدين، وإخراج نجدة إسماعيل أنزور، إنتاج عام 2022، والذي ظهرت فِيْه الفنانة بدور “ريما”، وهِيْ إحدى الفنانين. فتيات تدور حولهن احداث المسلسل.