ربا المأمون لا أفكر بالأكل نهائيا.. ولا أتمنى دخول أولادي الفن

كشفت الفنانة السورية ربا المأمون، عَنّْ سر جمالها، مشيرة إلَّى أنه رغم عدم التزامها بممارسة الرياضة اليومية، إلا أنها تستمر فِيْ تناول الطعام المفِيْد، قائلة “لا أفكر فِيْ الأكل إطلاقا”.

وقالت فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إنها تحب كل الألوان والأزياء، ولا ترتدي إلا ما يناسبها، مشيرة إلَّى أنها تأمل أن يتبع أطفالها طريقها بدخول عالم الفن ؛ لأنها صعبة للغاية، وإذا لم يكن الشخص قوياً ولديه العزيمة والهدف، فلن يتمكن من مواصلة ما يمر به، لأنهم عانوا كثيراً وغرقوا فِيْ الصخرة، على حد تعبيرها. ، إلَّى ما هُو عليه الآن.

وأضاف أن السينما تختلف عَنّْ الدراما التليفزيونية فِيْ طريقة عمل المخرج وعرض الموضوعات، حيث يتم مناقشة الفكرة وإيصالها بإيجاز.

وكشف المأمون عَنّْ أنه يعاني من رهاب الموت، ويعاني من حساسية مفرطة ويعتبرها من سماته الصعبة، إذ إن أسوأ ذكرى فِيْ حياته كانت وفاة والده، وأشار إلَّى أنه يريد السفر إلَّى جزر المالديف. لأنها تتمتع بجمال وسحر خاص وتعتبر جنة على الأرض.

وتحدث عَنّْ العمل الأقرب إلَّى قلبه والذي ترك ذكرى جميلة يصعب نسيانها وهُو مسلسل “للأيام” للمخرج حاتم علي.